Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Na de 1-3-nederlaag van Anderlecht zondag in de Champions' Play-offs tegen Union SG lijkt een bekerstunt van paars-wit ver weg. Toch is analist Marc Degryse overtuigd dat Anderlecht weet hoe het de derby in de finale van de Croky Cup kan winnen.

Domme rode kaart van Sardella

Zorgane mikte in het eerste half uur twee ballen in het Anderlechtdoel. Een terugkeer van RSC Anderlecht leek niet meer mogelijk, maar de aansluitingstreffer kwam er wel degelijk.

De timing was ideaal richting de tweede helft, tot Killian Sardella wel heel dom deed en met een rode kaart het veld moest verlaten. “Er is geen twijfel mogelijk voor mij; hij maakt een beweging vooruit met zijn hoofd”, klinkt het bij Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Uiteindelijk windt hij zich omwille van twee keer niks op. Even dom zoals de beuk van Cvetkovic in de openingsfase, of hoe Romeo Vermant zich vorige week liet vangen tegen Union SG om domme fouten te maken.

Niet meegaan in fysieke

“Waar is dat goed voor? Het lijkt alsof al die trainers hun spelers inprenten: 'Zorg ervoor dat jullie meegaan in de intensiteit van Union.' Maar op die manier vergeten al die ploegen om te voétballen”, gaat Degryse verder.

Want uiteindelijk is dat de sleutel tot succes tegen Union SG. “Anderlecht heeft in die tien minuten na de 1-2 aangetoond hoe je Union moet bespelen. Met veel volk rond de bal, en korte combinaties”, klinkt het.



Hoop voor de bekerfinale

Na de 0-2 lieten ze de strijd varen en begonnen ze goed te voetballen. “Op dat moment had paars-wit even de flow te pakken. Als je zo de rust inkunt, leg je misschien de basis voor een goede tweede helft. Sardella gooide dat plannetje weg”, besluit hij.

Maar misschien kan deze nederlaag wel geen kwaad, met het oog op de bekerfinale. Als Anderlecht dan vanaf de eerste minuut op een dergelijke manier voetbalt, dan kunnen ze Union SG zeker kloppen.