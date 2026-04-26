Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"
De frustraties bij Anderlecht omwille van de rode kaart voor Killian Sardella waren groot, maar Jérémy Taravel kon/wou er niet veel over zeggen "omdat hij de beelden nog niet bekeken had". Toen David Hubert erover gevraagd werd, kaartte die een andere kritiek op de refs aan.

Uiteraard was David Hubert niet tegen de rode kaart voor Sardella. "De ref en de VAR zijn er om die beslissingen te nemen. Je ziet een beweging met het hoofd, maar of hij Guilherme geraakt heeft of niet, dat weet ik niet. Je moet je in zulke wedstrijden kunnen inhouden natuurlijk."

Maar Hubert greep de gelegenheid aan om een ander probleem waar hij mee zit eens wereldkundig te maken. Vorige week begon Club Brugge de match tegen Union met een zware fout op Ross Sykes.

Twee keer een zware charge in de eerste minuut, twee keer geen geel

Het duurde in Anderlecht ook alweer geen zestig seconden of Van De Perre lag op de grond na een stevige duw. Beide keren ging dat onbestraft voorbij. "Eén fase wil ik nu wel aanhalen. Dat is nu twee keer in de eerste minuten van de match dat er een onbegrijpelijke charge gebeurt", aldus Hubert.

"Ik weet dat ze een bepaald statement willen maken, laten zien dat ze er zijn. Maar in de eerste minuut mag blijkbaar alles. En even later krijgen wij dan wel de eerste gele kaart."

Lees ook... Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst
Hij ziet dat verband houden met waarom het net voor de rust uit de hand liep. "De frustraties aan beide kanten beginnen zo op te spelen. Het was zo ostentatief. We weten allemaal wat de bedoeling daarvan is. We moeten daar slim mee omgaan, maar het mag ook eens besproken worden."
 

Play-off 1
Play-off 1
Anderlecht
Union SG

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Reactie

20:53
6
Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

20:31
🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

20:10
16
🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

20:00
10
Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?" Reactie

21:50
Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

21:40
1
"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

21:20
Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

21:09
Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

21:00
"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

20:30
1
STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?" Reactie

19:05
Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

19:30
2
Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

19:00
Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

18:30
LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

11:44
Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

18:00
STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

17:55
Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

17:15
Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

16:00
Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

16:20
1
AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

17:30
Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

17:04
1
Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

17:00
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

15:26
Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

16:30
Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

15:30
1
Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

15:00
Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

14:30
5
Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

14:00
LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

12:25
Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

13:31
Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

13:01
Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

12:30
1
Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

07:00
32
Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

12:00
28
Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

11:30

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

