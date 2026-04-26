Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

De frustraties bij Anderlecht omwille van de rode kaart voor Killian Sardella waren groot, maar Jérémy Taravel kon/wou er niet veel over zeggen "omdat hij de beelden nog niet bekeken had". Toen David Hubert erover gevraagd werd, kaartte die een andere kritiek op de refs aan.

Uiteraard was David Hubert niet tegen de rode kaart voor Sardella. "De ref en de VAR zijn er om die beslissingen te nemen. Je ziet een beweging met het hoofd, maar of hij Guilherme geraakt heeft of niet, dat weet ik niet. Je moet je in zulke wedstrijden kunnen inhouden natuurlijk."

Maar Hubert greep de gelegenheid aan om een ander probleem waar hij mee zit eens wereldkundig te maken. Vorige week begon Club Brugge de match tegen Union met een zware fout op Ross Sykes.

Twee keer een zware charge in de eerste minuut, twee keer geen geel

Het duurde in Anderlecht ook alweer geen zestig seconden of Van De Perre lag op de grond na een stevige duw. Beide keren ging dat onbestraft voorbij. "Eén fase wil ik nu wel aanhalen. Dat is nu twee keer in de eerste minuten van de match dat er een onbegrijpelijke charge gebeurt", aldus Hubert.

"Ik weet dat ze een bepaald statement willen maken, laten zien dat ze er zijn. Maar in de eerste minuut mag blijkbaar alles. En even later krijgen wij dan wel de eerste gele kaart."

Hij ziet dat verband houden met waarom het net voor de rust uit de hand liep. "De frustraties aan beide kanten beginnen zo op te spelen. Het was zo ostentatief. We weten allemaal wat de bedoeling daarvan is. We moeten daar slim mee omgaan, maar het mag ook eens besproken worden."

