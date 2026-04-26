Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

Gianluca Rocchi wordt onderzocht voor sportfraude en heeft zichzelf geschorst na verdenkingen rond de arbitrage in Italië. Toch houdt hij vol dat hij onschuldig is.

Na het seksschandaal dat de Serie A al door elkaar schudde, dreigt nu een nieuwe affaire het imago van het Italiaanse voetbal nog verder te beschadigen. Deze keer zijn het niet de spelers, maar de arbitrage die in het oog van de storm staat.

Baas van de scheidsrechters in Serie A en Serie B onder vuur

Gianluca Rocchi, de verantwoordelijke voor de scheidsrechters in de Serie A en Serie B, ligt onder het vergrootglas van het gerecht. Hij wordt ervan verdacht bepaalde aanduidingen te hebben beïnvloed. Vooral de wedstrijd tussen Bologna en Inter, gespeeld in volle titelstrijd, wordt daarbij nadrukkelijk genoemd.

Volgens de eerste elementen uit het onderzoek roept de aanstelling van de scheidsrechter voor dat duel vragen op. De procureurs vermoeden dat de keuze niet neutraal was en mogelijk verband hield met een vermeende nabijheid die gunstig zou zijn geweest voor de club uit Milaan.

Daarnaast bestaan er ook vermoedens van grove manipulaties met de VAR om de uitslag van bepaalde wedstrijden te beïnvloeden, zoals de erg makkelijk toegekende strafschop voor Udinese in 2025.



Rocchi heeft intussen beslist om een stap opzij te zetten en zichzelf tijdelijk te schorsen, enkele dagen voor de zitting die donderdag gepland staat. Hij houdt vol dat hij onschuldig is en zegt zich van geen kwaad bewust te zijn.