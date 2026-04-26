Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

Brandon Morren, voetbaljournalist
Het Bayern van Vincent Kompany is kampioen en bevestigt nog maar eens zijn klasse. Zaterdag boog het zelfs een 3-0-achterstand tegen Mainz nog om.

Vincent Kompany kreeg bij zijn komst in 2024 nog kritiek, maar heeft zich intussen helemaal bewezen bij Bayern München. Door van zijn ploeg een echt collectief te maken, domineerde de Belgische coach de Bundesliga en pakte hij nog voor het einde van het seizoen een tweede landstitel op rij.

Zaterdag won Bayern nog op een opvallende manier. De ploeg van Kompany stond bij de rust nog 3-0 achter, maar knokte zich op spectaculaire wijze terug naar een 3-4-zege dankzij goals van Jackson, Olise, Musiala en Kane.

Bayern zal Michael Olise niet laten gaan

Michael Olise is een van de grote smaakmakers van dit seizoen. Met 19 doelpunten en 29 assists maakt de Fransman grote indruk en wekt hij de belangstelling van Real Madrid en Liverpool. Die topclubs zouden bereid zijn om tot 150 miljoen euro op tafel te leggen.

Bij Bayern denken ze er echter niet aan om de 24-jarige Fransman te laten vertrekken. De club rekent volop op hem voor de toekomst en ziet een transfer niet zitten. Sportief directeur Max Eberl was daar bij Sky Sport heel duidelijk over: "Absoluut. Bij ons bestaat daar zelfs geen seconde twijfel over. Hij ontwikkelt zich uitstekend."

Voor de club uit Beieren is het seizoen bovendien nog lang niet voorbij. Het volgende grote doel is de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, dinsdag in het Parc des Princes.

🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven

LIVE: Gent probeert, Club Brugge nog altijd op voorsprong Live

Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk

Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

Bundesliga

 Speeldag 31
RB Leipzig RB Leipzig 3-1 Union Berlin Union Berlin
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3-4 Bayern München Bayern München
FC Augsburg FC Augsburg 1-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2-0 FC St. Pauli FC St. Pauli
1. FC Köln 1. FC Köln 1-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Hamburger SV Hamburger SV 1-2 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 15:30 Werder Bremen Werder Bremen
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17:30 Freiburg Freiburg

