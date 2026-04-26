Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

Het Bayern van Vincent Kompany is kampioen en bevestigt nog maar eens zijn klasse. Zaterdag boog het zelfs een 3-0-achterstand tegen Mainz nog om.

Vincent Kompany kreeg bij zijn komst in 2024 nog kritiek, maar heeft zich intussen helemaal bewezen bij Bayern München. Door van zijn ploeg een echt collectief te maken, domineerde de Belgische coach de Bundesliga en pakte hij nog voor het einde van het seizoen een tweede landstitel op rij.

Zaterdag won Bayern nog op een opvallende manier. De ploeg van Kompany stond bij de rust nog 3-0 achter, maar knokte zich op spectaculaire wijze terug naar een 3-4-zege dankzij goals van Jackson, Olise, Musiala en Kane.

Bayern zal Michael Olise niet laten gaan

Michael Olise is een van de grote smaakmakers van dit seizoen. Met 19 doelpunten en 29 assists maakt de Fransman grote indruk en wekt hij de belangstelling van Real Madrid en Liverpool. Die topclubs zouden bereid zijn om tot 150 miljoen euro op tafel te leggen.

Bij Bayern denken ze er echter niet aan om de 24-jarige Fransman te laten vertrekken. De club rekent volop op hem voor de toekomst en ziet een transfer niet zitten. Sportief directeur Max Eberl was daar bij Sky Sport heel duidelijk over: "Absoluut. Bij ons bestaat daar zelfs geen seconde twijfel over. Hij ontwikkelt zich uitstekend."

Voor de club uit Beieren is het seizoen bovendien nog lang niet voorbij. Het volgende grote doel is de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, dinsdag in het Parc des Princes.