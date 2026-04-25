Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Foto: © photonews

STVV wil de komende weken zich volop vastbijten in de competitie op weg naar de derde plaats in het klassement. Daartoe rekent het ook op sterkhouder Ilias Sebaoui, die heel mooie dingen laat zien bij De Kanaries.

Ilias Sebaoui is aan een heel goed seizoen bezig bij STVV. Het jeugdproduct van Beveren en Beerschot is volop aan het doorbreken en de 24-jarige winger lijkt dan ook klaar voor stappen hogerop de komende jaren. 

Het kan verkeren in een carrière. Sebaoui lag de vorige twee seizoenen onder contract bij Feyenoord, waarhij nooit een kans kreeg bij het eerste elftal. Hij werd uitgeleend aan Dordrecht en Heerenveen en daarna verkocht aan STVV.

"In de zomer heb ik wel een gesprek gehad met Robin van Persie. Paixão speelde nog bij Feyenoord. Leo Sauer, Slovaaks international, ook. Ik zou pas derde keuze zijn. Dan ging ik liever ergens mijn kans waar ik kon spelen."

Sebaoui zou passen bij Feyenoord volgens Boffin

"Paixão vertrok nadien wel, maar spijt had ik niet. Mocht ik me niet thuis hebben gevoeld bij STVV, dan was dat anders geweest. Feyenoord heeft wel het recht om me als eerste terug te kopen", aldus Sebaoui nu in Het Nieuwsblad daarover.


"Dan weten ze wat gedaan, hè. Wees maar zeker dat ge daar zou passen. De vrijheid die een aanvaller in Holland soms krijgt, dat ziet ge niet in België", pikte Danny Boffin meteen in. "Trouwens, hebt ge gezien dat Leko de opdracht gaf hem en Muja overal te volgen? Dat is een teken dat ze schrik hebben. Ik vond dat raar voor Club."

"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

23:00
Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

22:00
Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven

"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Analyse

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

