Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

STVV wil de komende weken zich volop vastbijten in de competitie op weg naar de derde plaats in het klassement. Daartoe rekent het ook op sterkhouder Ilias Sebaoui, die heel mooie dingen laat zien bij De Kanaries.

Ilias Sebaoui is aan een heel goed seizoen bezig bij STVV. Het jeugdproduct van Beveren en Beerschot is volop aan het doorbreken en de 24-jarige winger lijkt dan ook klaar voor stappen hogerop de komende jaren.

Ilias Sebaoui maakt indruk bij STVV

Het kan verkeren in een carrière. Sebaoui lag de vorige twee seizoenen onder contract bij Feyenoord, waarhij nooit een kans kreeg bij het eerste elftal. Hij werd uitgeleend aan Dordrecht en Heerenveen en daarna verkocht aan STVV.

"In de zomer heb ik wel een gesprek gehad met Robin van Persie. Paixão speelde nog bij Feyenoord. Leo Sauer, Slovaaks international, ook. Ik zou pas derde keuze zijn. Dan ging ik liever ergens mijn kans waar ik kon spelen."

Sebaoui zou passen bij Feyenoord volgens Boffin

"Paixão vertrok nadien wel, maar spijt had ik niet. Mocht ik me niet thuis hebben gevoeld bij STVV, dan was dat anders geweest. Feyenoord heeft wel het recht om me als eerste terug te kopen", aldus Sebaoui nu in Het Nieuwsblad daarover.



"Dan weten ze wat gedaan, hè. Wees maar zeker dat ge daar zou passen. De vrijheid die een aanvaller in Holland soms krijgt, dat ziet ge niet in België", pikte Danny Boffin meteen in. "Trouwens, hebt ge gezien dat Leko de opdracht gaf hem en Muja overal te volgen? Dat is een teken dat ze schrik hebben. Ik vond dat raar voor Club."