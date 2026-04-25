'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

Bij KRC Genk zou het wel eens een drukke transferzomer kunnen gaan worden. Daarbij wordt ook zeker gekeken naar Kos Karetsas. De jonge Griek zou wel eens voor een transferrecord kunnen gaan zorgen, zoveel is stilaan duidelijk. Steeds meer clubs kloppen op de deur.

Kos Karetsas staat op de radar van ongelooflijk veel teams. Hij heeft dan ook heel goede prestaties geleverd bij de Limburgers. Qua marktwaarde is hij ondertussen de absolute topper van de Jupiler Pro League geworden.

PSG, Chelsea, Real Madrid, Manchester United, ... Iedereen wil Karetsas

Alle topclubs zien ook heil in hem. Real Madrid was al geïnteresseerd en ook PSG en Chelsea zijn al op de proppen gekomen voor hem. En daar mocht een tijdje geleden zelfs Manchester United aan toegevoegd worden.

Het stopt daar echter niet bij. Volgens Engelse bronnen zijn nu ook onder meer Olympique Marseille, Borussia Dortmund en RB Leipzig in de dans gesprongen. Waardoor het lijstje van geïnteresseerde ploegen ellenlang wordt.

Transferrecord moet sneuvelen voor Karetsas

Zelf Manchester City wordt al genoemd. Het is dus enkel maar wachten tot een van de clubs met een weergaloos bod komt om alles los te maken. In de CEGEKA-Arena zijn ze niet gehaast en ruiken ze de jackpot.

Lees ook... LIVE: Genk laat vroege voorsprong liggen en krijgt daarna ook geen penalty›

Op dit moment staat het transferrecord van KRC Genk op naam van Tolu Arokodare. Voor hem werd vorig seizoen zo'n 26 miljoen euro betaald door Wolverhampton Wanderers. Verwacht mag worden dat dat record nu dus zal sneuvelen.