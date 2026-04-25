Aernout Van Lindt
'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'
Bij KRC Genk zou het wel eens een drukke transferzomer kunnen gaan worden. Daarbij wordt ook zeker gekeken naar Kos Karetsas. De jonge Griek zou wel eens voor een transferrecord kunnen gaan zorgen, zoveel is stilaan duidelijk. Steeds meer clubs kloppen op de deur.

Kos Karetsas staat op de radar van ongelooflijk veel teams. Hij heeft dan ook heel goede prestaties geleverd bij de Limburgers. Qua marktwaarde is hij ondertussen de absolute topper van de Jupiler Pro League geworden.

PSG, Chelsea, Real Madrid, Manchester United, ... Iedereen wil Karetsas

Alle topclubs zien ook heil in hem. Real Madrid was al geïnteresseerd en ook PSG en Chelsea zijn al op de proppen gekomen voor hem. En daar mocht een tijdje geleden zelfs Manchester United aan toegevoegd worden.

Het stopt daar echter niet bij. Volgens Engelse bronnen zijn nu ook onder meer Olympique Marseille, Borussia Dortmund en RB Leipzig in de dans gesprongen. Waardoor het lijstje van geïnteresseerde ploegen ellenlang wordt.

Transferrecord moet sneuvelen voor Karetsas

Zelf Manchester City wordt al genoemd. Het is dus enkel maar wachten tot een van de clubs met een weergaloos bod komt om alles los te maken. In de CEGEKA-Arena zijn ze niet gehaast en ruiken ze de jackpot.

Lees ook... LIVE: Genk laat vroege voorsprong liggen en krijgt daarna ook geen penalty
Op dit moment staat het transferrecord van KRC Genk op naam van Tolu Arokodare. Voor hem werd vorig seizoen zo'n 26 miljoen euro betaald door Wolverhampton Wanderers. Verwacht mag worden dat dat record nu dus zal sneuvelen.

18:22
"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

18:30
Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

18:00
Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

15:00
Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

17:30
Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

17:00
Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

16:00
'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

15:30
Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

14:30
Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

14:15
Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

14:00
Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

13:30
Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

13:00
Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

12:00
Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

12:40
Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

12:20
"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

11:40
Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

11:20
Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

11:10
De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

11:00
Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

10:30
Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

10:00
Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

24/04
Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

09:30
Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

09:00
Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

08:00
KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

08:40
Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

08:20
Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

07:40
Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

07:20
Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

07:00
Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

06:30
Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

22:42
3
"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

22:30
Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

22:00
Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

21:40
