Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

Beerschot verzilverde in extremis nog een gelijkspel op bezoek bij Patro Eisden in de eerste ronde van de Promotion Play-offs. Coach Mo Messoudi doet alvast niet mee aan de spelletjes van zijn collega Stijn Stijnen.

Gelijkspel in heenwedstrijd Patro-Beerschot

Patro Eisden kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong en leek die bonus ook te verzilveren richting de terugwedstrijd van maandag. Maar in het slot van de blessuretijd stelde Beerschot nog gelijk.

Coach Mo Messoudi waarschuwt ook de supporters van Beerschot. “Ik hoop één ding: dat de nervositeit, die eigenlijk niet in onze groep zit, niet wordt overgedragen door de fans”, vertelt hij klaar en duidelijk aan Gazet van Antwerpen.

Warm welkom voor Stijnen

Dat heeft volgens hem alleen maar met de tegenstander te maken. “We weten wat voor ploeg Patro is en hoe ze spelen en dan is het aan ons om niet in die val te trappen. Het Kiel zal kolken als vanouds en we hopen met hun steun een ronde verder te geraken.”

Stijnen weet de zaken goed te bespelen en legde de druk voor de terugwedstrijd helemaal bij Beerschot. “Dat is het spelletje dat hij speelt en dat was de vorige keer ook zo”, aldus Messoudi.



“Wij gaan daar zeker en vast niet in mee gaan, het is aan de fans om dat ook niet te doen maandag. Maar desalniettemin zullen Stijnen en co. wel een warm welkom krijgen van onze aanhang”, besloot hij.