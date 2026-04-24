Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden
Beerschot verzilverde in extremis nog een gelijkspel op bezoek bij Patro Eisden in de eerste ronde van de Promotion Play-offs. Coach Mo Messoudi doet alvast niet mee aan de spelletjes van zijn collega Stijn Stijnen.

Gelijkspel in heenwedstrijd Patro-Beerschot

Patro Eisden kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong en leek die bonus ook te verzilveren richting de terugwedstrijd van maandag. Maar in het slot van de blessuretijd stelde Beerschot nog gelijk.

Coach Mo Messoudi waarschuwt ook de supporters van Beerschot. “Ik hoop één ding: dat de nervositeit, die eigenlijk niet in onze groep zit, niet wordt overgedragen door de fans”, vertelt hij klaar en duidelijk aan Gazet van Antwerpen.

Warm welkom voor Stijnen

Dat heeft volgens hem alleen maar met de tegenstander te maken. “We weten wat voor ploeg Patro is en hoe ze spelen en dan is het aan ons om niet in die val te trappen. Het Kiel zal kolken als vanouds en we hopen met hun steun een ronde verder te geraken.”

Stijnen weet de zaken goed te bespelen en legde de druk voor de terugwedstrijd helemaal bij Beerschot. “Dat is het spelletje dat hij speelt en dat was de vorige keer ook zo”, aldus Messoudi.


“Wij gaan daar zeker en vast niet in mee gaan, het is aan de fans om dat ook niet te doen maandag. Maar desalniettemin zullen Stijnen en co. wel een warm welkom krijgen van onze aanhang”, besloot hij.

Volg K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (27/04).

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

21:40
Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

21:00
📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

20:30
Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure Analyse

Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure

19:40
Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

20:00
2
📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

19:20
Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

19:00
Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

18:40
The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

18:40
Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out

Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out

18:20
Opvallende afwezige voor Essevee, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg: sterkhouder terug

Opvallende afwezige voor Essevee, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg: sterkhouder terug

18:00
'Club Brugge gaat concurrentie aan met Chelsea en Ajax voor miljoenensensatie'

'Club Brugge gaat concurrentie aan met Chelsea en Ajax voor miljoenensensatie'

17:40
Licentiecommissie maakt duidelijk: pittig extra pigment in strijd tussen Westerlo en Genk

Licentiecommissie maakt duidelijk: pittig extra pigment in strijd tussen Westerlo en Genk

17:20
De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

14:00
1
Na Club Brugge haalt nu ook Union SG stevige slag in huis met oog op de toekomst

Na Club Brugge haalt nu ook Union SG stevige slag in huis met oog op de toekomst

17:00
Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

07:40
2
30 miljoen euro (of meer?): 'Arsenal wil Milan aftroeven voor Bruggeling'

30 miljoen euro (of meer?): 'Arsenal wil Milan aftroeven voor Bruggeling'

16:30
Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

16:00
4
Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

15:30
Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

15:15
Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band Reactie

Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band

14:40
De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

15:00
2
Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

14:20
Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

13:30
Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

13:15
1
Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

13:00
4
Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

12:40
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

12:00
Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

12:20
5
Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

12:00
1
Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Analyse

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect?

11:40
8
"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

11:20
8
Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

23/04
9
Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

11:00
"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

10:45
6
Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

10:15

 Promotion Play-offs - Halve finales (H)
Lommel SK Lommel SK 3-0 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA

