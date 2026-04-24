Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Bij KV Mechelen vertrekken de beste spelers vaak elke zomer. Het blijft dus een huzarenstukje wat Fred Vanderbiest heeft neergezet bij Mechelen, met onder meer Benito Raman als ervaren rot in de kern.

Rest de vraag: wat moeten Vanderbiest en Raman doen in de toekomst? “Als hij de kans krijgt om eens naar een andere competitie of zo te gaan als T1, dan moet Vanderbiest dat doen”, is Raman duidelijk over zijn coach bij Café Constant.

Fred Vanderbiest is rustiger geworden

“Hij is rustiger geworden dan pakweg tien jaar geleden en ik denk dat hij altijd kan terugkeren naar KV Mechelen als T2 of zo als het na enkele jaren anders zou uitpakken”, aldus nog Raman. Die ook sprak over zijn eigen toekomst.

“Dat Mechelen elk jaar de beste spelers verkoopt? Voor mij gaan ze niets meer krijgen”, kon er een lachje af. “Ze gaan geld moeten meegeven. Mechelen is een familiale club met veel België, maar dit seizoen voelde het wel een beetje anders.”

Benito Raman zegt geen neen tegen nog vijf jaar KV Mechelen

Stroken de ambities van Raman met die van Mechelen? “Ik wilde terugkeren naar België een paar jaar geleden. Ik pas gewoon bij Mechelen, dat een familiale en volkse club is. Dat ben ik zelf ook, maar ik wil wel nog wat prijzen pakken in mijn carrière.”

“Dat zal niet gebeuren bij Mechelen, op een Beker na misschien. Ik zou er heel graag blijven en als ik nu nog vijf jaar in Mechelen zit, dan zal het voor mij ook goed zijn. Op ervaring kan ik teren en verder gaan en als ik elders heen zou gaan, dan zou ik me opnieuw moeten opladen.”

Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band

Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect?

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

