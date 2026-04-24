Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

Bij KV Mechelen vertrekken de beste spelers vaak elke zomer. Het blijft dus een huzarenstukje wat Fred Vanderbiest heeft neergezet bij Mechelen, met onder meer Benito Raman als ervaren rot in de kern.

Rest de vraag: wat moeten Vanderbiest en Raman doen in de toekomst? “Als hij de kans krijgt om eens naar een andere competitie of zo te gaan als T1, dan moet Vanderbiest dat doen”, is Raman duidelijk over zijn coach bij Café Constant.

Fred Vanderbiest is rustiger geworden

“Hij is rustiger geworden dan pakweg tien jaar geleden en ik denk dat hij altijd kan terugkeren naar KV Mechelen als T2 of zo als het na enkele jaren anders zou uitpakken”, aldus nog Raman. Die ook sprak over zijn eigen toekomst.

“Dat Mechelen elk jaar de beste spelers verkoopt? Voor mij gaan ze niets meer krijgen”, kon er een lachje af. “Ze gaan geld moeten meegeven. Mechelen is een familiale club met veel België, maar dit seizoen voelde het wel een beetje anders.”

Benito Raman zegt geen neen tegen nog vijf jaar KV Mechelen

Stroken de ambities van Raman met die van Mechelen? “Ik wilde terugkeren naar België een paar jaar geleden. Ik pas gewoon bij Mechelen, dat een familiale en volkse club is. Dat ben ik zelf ook, maar ik wil wel nog wat prijzen pakken in mijn carrière.”

“Dat zal niet gebeuren bij Mechelen, op een Beker na misschien. Ik zou er heel graag blijven en als ik nu nog vijf jaar in Mechelen zit, dan zal het voor mij ook goed zijn. Op ervaring kan ik teren en verder gaan en als ik elders heen zou gaan, dan zou ik me opnieuw moeten opladen.”