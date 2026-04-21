62' Nacho Ferri (Josimar Alcocer)
67' Nacho Ferri
Datum: 21/04/2026 20:30
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 4
OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri
Wat kan je daar nu over zeggen? OH Leuven was in hetzelfde bedje ziek als heel het seizoen: kansen creëren maar ze niet afmaken. Een uur lang leek het wachten tot de thuisploeg de openingstreffer ging maken, maar dan sloeg Nacho Ferri twee keer toe in tien minuten.

OH Leuven liet in de eerste helft tegen KVC Westerlo na om zijn overwicht om te zetten in een voorsprong. De thuisploeg was van bij de aftrap de betere en verzamelde de beste kansen, maar botste keer op keer op doelman Jungdal en een gebrek aan efficiëntie.

Andreas Jungdal was onklopbaar in de eerste helft

De intenties waren meteen duidelijk bij de ploeg van Felice Mazzù. Leuven begon scherp en dreigend, met al vroeg een grote kopkans voor Kyan Vaesen, die zijn poging net over zag gaan. Even later testte ook Mathieu Maertens de doelman, al werd die fase afgevlagd voor buitenspel.

Westerlo had het lastig om onder de druk uit te voetballen en kwam pas na een kwartier voor het eerst opzetten. Een kopbal van Ferri leverde echter geen echt gevaar op voor Tobe Leysen, die een relatief rustige eerste helft kende.

Leysen ontsnapte aan rood

Halverwege de eerste periode kende de wedstrijd een kantelmoment. Leysen leek de bal net buiten de zestien te spelen en de ref werd naar het VAR-scherm geroepen. Scheidsrechter Kevin Van Damme besliste uiteindelijk dat er geen rode kaart volgde, tot opluchting van Leuven.

Na dat moment nam OHL opnieuw het initiatief stevig in handen. Vooral via Teklab en Vlietinck werd er dreiging gecreëerd, maar telkens stond Jungdal pal. De Deense doelman keepte een sterke eerste helft en hield zijn ploeg meermaals recht.

Weer Jungdal en een stevige portie geluk voor Westerlo

Ook in de slotfase bleef Leuven aandringen. Een doorgekopte hoekschop van Lakomy bereikte opnieuw Vaesen, maar die kwam net tekort om af te werken. De efficiëntie ontbrak duidelijk bij de thuisploeg.

Op slag van rust kwam de grootste kans van de wedstrijd. Teklab haalde stevig uit, Jungdal redde eerst knap en zag de bal vervolgens ook nog eens tegen de lat uiteenspatten. Leuven verdiende op basis van spel en kansen minstens een voorsprong, maar betaalde voorlopig voor het gebrek aan scherpte in de zone van de waarheid. Westerlo mocht vooral doelman Jungdal bedanken.

Ferri sloeg twee keer toe tegen de gang van het spel in

Na rust bleef OH Leuven aanvankelijk op zoek gaan naar de verdiende voorsprong, maar opnieuw bleek Mathieu Maertens niet efficiënt genoeg. De kapitein kreeg dé kans om alleen op doelman Jungdal af te gaan, maar schoof de bal naast. Het bleek een cruciaal kantelpunt in de wedstrijd.

Even later leek Leuven een uitgelezen kans te krijgen vanaf de stip nadat Jungdal een doorgebroken speler neerhaalde. Scheidsrechter Kevin Van Damme wees eerst naar de penaltystip, maar kwam na tussenkomst van de VAR terug op zijn beslissing. Geen strafschop, en opnieuw zat het OHL niet mee.

Waar Leuven naliet te scoren, sloeg KVC Westerlo genadeloos toe. Op het uur werd een knappe actie van Alcocer perfect afgerond door Nacho Ferri, die de bal overhoeks binnenkopte en de bezoekers op voorsprong bracht.

Die goal brak het geloof bij Leuven, en Westerlo rook zijn kans. Enkele minuten later was het opnieuw Ferri die toesloeg: eerst werd zijn poging nog gered door Tobe Leysen, maar in de herneming duwde hij de 0-2 tegen de netten.

In het slot controleerde Westerlo de wedstrijd zonder al te veel problemen. De efficiëntie van de bezoekers stond in schril contrast met het gemiste rendement van Leuven, dat een sterke eerste helft geen passend vervolg kon geven en uiteindelijk zwaar werd afgestraft.

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 7.29 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/20 (10%)
Nyakossi Roggerio 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 46/52 (88.5%)
  • Succesvolle dribbels: 5/5 (100%)
Dussenne Noë 45' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Pletinckx Ewoud 90' 7.04 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Teklab Henok 90' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Lakomy Lukasz 76' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Schrijvers Siebe 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Intercepties: 4
Vlietinck Thibault 70' 5.49 -
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Maziz Youssef 90' 7.05 -
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/11 (45.5%)
Maertens Mathieu   76' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Vaesen Kyan 70' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Ominami Takuma 45' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
George Wouter 0'  
Verlinden Thibaud 20' 6.42 -
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Prévôt Maxence Andre 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 14' 6.24 -
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Balikwisha William 14' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Kaba Sory 20' 6.28 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kayo Bryang 0'  
Opoku Davis 0'  
 

Westerlo Westerlo
Nacho Ferri ⚽ ⚽ 69' 8.97 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 4/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Jungdal Andreas 90' 7.79 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 15/42 (35.7%)
Kimura Seiji 84' 7.74 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Neustädter Roman 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Bayram Emin 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 43/47 (91.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Reynolds Bryan 90' 7.68 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Piedfort Arthur 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Sydorchuk Sergiy 90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 41/50 (82%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Alcocer Josimar A 75' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Van Den Keybus Thomas 75' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Sayyadmanesh Allahyar 45' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 11/20 (55%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Lapage Amando 6' 7.17  
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Nsiala-Makengo Clinton 0'  
Patrão Afonso 15' 7.01 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Smekens Raf 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 15' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Goure Fernand 21' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Vanlangendonck Koen 0'  
Saito Shunsuke 45' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
