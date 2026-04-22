🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

Westerlo pakte een vlotte 0-2-overwinning op bezoek bij OH Leuven. De wedstrijd kende enkele opvallende incidenten. Bij eentje was er sprake van mogelijk handspel van keeper Leysen van OHL.

Twee doelpunten van Nacho Ferri

Iets na het uur besliste Nacho Ferri de wedstrijd in het voordeel van Westerlo. Hij scoorde iets na het uur twee keer in amper vijf minuten tijd en meteen was de wedstrijd gespeeld. Al had het ook helemaal anders kunnen lopen.

In de eerste helft was er immers een incident waarbij doelman Tobe Leysen van OH Leuven de bal precies buiten de zestien met de handen lijkt te spelen. De beelden van dit voorval kun je hieronder bekijken. Oordeel vooral zelf of het hands is of niet.

“Ik had net een stap vooruit gezet en zette een stap terug”, klonk het bij de doelman van de thuisploeg na afloop van de wedstrijd in een gesprek met Het Belang van Limburg.

Waar bevindt de bal zich?

Volgens Leysen was hij wel degelijk ver genoeg teruggekeerd. Bovendien moet je ook kijken waar de bal zich op dat moment precies bevindt. Is hij buiten de lijn of op de lijn? Als de bal op het niveau van de lijn is en die raakt, dan is het geen hands.

Leysen had het op het moment zelf niet helemaal door wat het precies was. “Ik pak die in mijn buikholte en dus niet met mijn handen. Dat hielp, want als die bal de lijn raakt, is het genoeg.”



De keeper van OHL wist zelf niet of hij goed zat. Uiteindelijk kwam scheidsrechter Van Damme hem de nodige uitleg geven, nadat hij door de VAR naar het scherm geroepen was.

“Nochtans dacht ik zelf wel dat het net goed was, maar wanneer de VAR hem naar het scherm riep, vreesde ik er wel voor”, besluit hij. Een vrees die uiteindelijk niet nodig bleek te zijn.