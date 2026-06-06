Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Mignolet - Tedesco - Sattlberger - Grabara
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 06/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mignolet - Tedesco - Sattlberger - Grabara
Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’
Club Brugge staat deze zomer voor een belangrijke opdracht. Na het afscheid van Simon Mignolet moet een nieuwe eerste doelman worden gevonden. Uit Duitsland komt nu een opvallend signaal over Kamil Grabara, die aan Blauw-Zwart wordt gelinkt. (Lees meer)
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‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’
Domenico Tedesco is nog maar net aan de slag bij Bologna, maar de Italiaanse club kijkt al nadrukkelijk naar de Belgische markt. Na dossiers bij KAA Gent zou nu ook KRC Genk-middenvelder Nikolas Sattlberger op de radar zijn. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/06