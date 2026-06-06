Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Mignolet - Tedesco - Sattlberger - Grabara

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 06/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mignolet - Tedesco - Sattlberger - Grabara

Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

Club Brugge staat deze zomer voor een belangrijke opdracht. Na het afscheid van Simon Mignolet moet een nieuwe eerste doelman worden gevonden. Uit Duitsland komt nu een opvallend signaal over Kamil Grabara, die aan Blauw-Zwart wordt gelinkt. (Lees meer)