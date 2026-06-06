‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

Domenico Tedesco is nog maar net aan de slag bij Bologna, maar de Italiaanse club kijkt al nadrukkelijk naar de Belgische markt. Na dossiers bij KAA Gent zou nu ook KRC Genk-middenvelder Nikolas Sattlberger op de radar zijn.

Tedesco zet lijnen uit bij Bologna

De aanstelling van Domenico Tedesco bij Bologna lijkt meteen gevolgen te hebben voor het transferbeleid van de Italiaanse club. De Duitse coach met Italiaanse roots wil zijn selectie versterken en daarbij wordt ook naar de Belgische competitie gekeken. Volgens verschillende berichten staat Nikolas Sattlberger van KRC Genk op de lijst met mogelijke versterkingen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Bologna zijn blik op de Jupiler Pro League richt. De club volgt al langer spelers die zich in België ontwikkelen en Tedesco kent die markt bijzonder goed.

Na Gent nu ook Genk

Eerder raakte al bekend dat Bologna interesse toont in KAA Gent-spelers Mathias Delorge en Tiago De Vlieger. Dat werd vrijdag al duidelijk. Nu lijkt ook KRC Genk een mogelijke leverancier van talent te worden.

Sattlberger zou "op de shortlist" van Bologna staan. Dat betekent niet dat een transfer al dichtbij is, maar wel dat de Oostenrijker nauwlettend wordt gevolgd. Zijn profiel past in het type middenvelder dat zowel defensief werk kan opknappen als de opbouw kan verzorgen.

Sterk profiel voor de toekomst

Nikolas Sattlberger is 22 jaar en maakte in augustus 2024 de overstap naar KRC Genk. Sindsdien groeide hij uit tot een betrouwbare pion op het middenveld. In het seizoen 2025/2026 kwam hij 26 keer in actie in de competitie, goed voor één doelpunt en één assist.



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Ook op internationaal vlak heeft hij ervaring opgebouwd. De middenvelder verzamelde al twintig caps voor de Oostenrijkse U21 en geldt als een speler met groeimarge. Zijn fysieke présence en werkkracht maken hem een interessante optie voor clubs uit een grotere competitie.

Contract geeft Genk sterke positie

Voor KRC Genk is er geen onmiddellijke noodzaak om mee te werken aan een transfer. Sattlberger ligt nog tot 2029 onder contract, waardoor de Limburgers stevig aan de onderhandelingstafel zitten.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 2,2 miljoen euro. Mocht Bologna effectief doorzetten, dan lijkt Genk dan ook een stevige transfersom te kunnen vragen. De interesse van Tedesco en zijn nieuwe club bevestigt alvast dat Sattlberger steeds nadrukkelijker in de kijker loopt.