‘Hopen op een sterk WK: Engelse topclub gecharmeerd door nieuwe Rode Duivel’

Matias Fernandez-Pardo staat voor een cruciale zomer. De nieuwe Rode Duivel kan zich op het WK in de kijker spelen en volgens Sport.fr heeft ook Liverpool zich inmiddels in de strijd om zijn handtekening gemengd.

Liverpool mengt zich in de strijd

De belangstelling voor Fernandez-Pardo neemt almaar toe. Volgens Sport.fr ziet Liverpool in de aanvaller van Lille een interessante versterking voor de toekomst. De Engelse topclub wil zijn aanvalslinie vernieuwen en beschouwt de Belg als een speler met veel groeipotentieel.

Liverpool is lang niet de enige gegadigde. Bayern München volgt de aanvaller al geruime tijd, terwijl ook Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, Newcastle en FC Barcelona zijn ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden.

Van België naar de Franse top

Fernandez-Pardo werd in 2005 geboren in Brussel en werkte een deel van zijn jeugdopleiding af bij Lille. Via KAA Gent keerde hij in de zomer van 2024 terug naar Noord-Frankrijk, waar hij zijn definitieve doorbraak kende.

De 21-jarige aanvaller kan op meerdere posities uit de voeten. Hij speelt als centrumspits, flankaanvaller of aanvallende middenvelder en onderscheidt zich door zijn snelheid, techniek en loopvermogen. Afgelopen seizoen hielp hij Lille aan een ticket voor de Champions League met acht competitiedoelpunten en vijf assists.

Lille rekent op een toptransfer

Lille beseft dat het een gegeerde speler in huis heeft en wil daar maximaal van profiteren. Volgens Sport.fr mikt de Franse club op een transfersom van ongeveer 70 miljoen euro om onderhandelingen op gang te brengen.



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Dat bedrag ligt een stuk hoger dan zijn geschatte marktwaarde, maar Lille rekent op de enorme belangstelling van verschillende Europese topclubs. Bovendien ligt Fernandez-Pardo nog onder contract, waardoor de Franse club een sterke onderhandelingspositie heeft.

WK moet prijs verder opdrijven

Het komende WK kan een beslissende factor worden in het transferdossier. Fernandez-Pardo staat voor zijn eerste grote internationale toernooi met de Rode Duivels en krijgt de kans om zich aan de hele voetbalwereld te tonen.

Een sterk WK zou zijn marktwaarde nog verder kunnen doen stijgen en de concurrentie tussen de topclubs alleen maar aanwakkeren. Liverpool lijkt alvast gecharmeerd van de jonge Belg, maar zal wellicht diep in de buidel moeten tasten om hem deze zomer bij Lille weg te halen.