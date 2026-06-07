Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Saviolo

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Saviolo
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Saviolo

Belgisch talent via Anderlecht richting transfer van meer dan tien miljoen euro

Trabzonspor blijft actief op de markt en richt zich op zijn volgende versterking: het gaat om een voormalige Belgische jeugdinternational en ex-talent van RSC Anderlecht. Hij brak dit seizoen door in de Liga in Portugal en kan nu meerdere miljoenen euro opleveren voor zijn club Vitoria Guimaraes. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06

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Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
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