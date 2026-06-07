Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Saviolo
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Saviolo
Belgisch talent via Anderlecht richting transfer van meer dan tien miljoen euro
Trabzonspor blijft actief op de markt en richt zich op zijn volgende versterking: het gaat om een voormalige Belgische jeugdinternational en ex-talent van RSC Anderlecht. Hij brak dit seizoen door in de Liga in Portugal en kan nu meerdere miljoenen euro opleveren voor zijn club Vitoria Guimaraes. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06