Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06: Saviolo

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Saviolo

Belgisch talent via Anderlecht richting transfer van meer dan tien miljoen euro

Trabzonspor blijft actief op de markt en richt zich op zijn volgende versterking: het gaat om een voormalige Belgische jeugdinternational en ex-talent van RSC Anderlecht. Hij brak dit seizoen door in de Liga in Portugal en kan nu meerdere miljoenen euro opleveren voor zijn club Vitoria Guimaraes. (Lees meer)