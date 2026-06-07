Belgisch talent via Anderlecht richting transfer van meer dan tien miljoen euro

Trabzonspor blijft actief op de markt en richt zich op zijn volgende versterking: het gaat om een voormalige Belgische jeugdinternational en ex-talent van RSC Anderlecht. Hij brak dit seizoen door in de Liga in Portugal en kan nu meerdere miljoenen euro opleveren voor zijn club Vitoria Guimaraes.

Na de komst van voormalig Racing Genk-speler Ruslan Malinovskyi, die transfervrij tekende na zijn vertrek bij Genoa FC, zou het Turkse Trabzonspor nu mikken op Noah Saviolo. De speler was tot 2021 nog actief in de jeugdopleiding van RSC Anderlecht, waarna hij zijn ontwikkeling voortzette in het noorden van Frankrijk bij LOSC Lille.

De Belgische Portugees komt uit een sterk seizoen. Hij kende een bijzonder rijk jaar en brak door op het hoogste niveau in Portugal bij Vitoria Guimaraes. De club eindigde uiteindelijk negende in de eindstand van de Liga Portugal. Saviolo werd bovendien meerdere keren verkozen tot 'Talent van de Maand.'

Sterk seizoen en dan weg voor 11,5 miljoen

Zijn prestaties zijn ook elders in Europa niet onopgemerkt gebleven. Zijn waarde zou intussen op meer dan 11 miljoen euro worden geschat, zo meldt het Portugese medium Record. Vitoria Guimaraes zou 11,5 miljoen euro willen voor zijn goudhaantje en wil daarnaast ook een clausule opnemen van 15% bij een eventuele doorverkoop in de toekomst.

Ondertussen doken op de Turkse zender BEINSports beelden op van Saviolo in Turkije, op de luchthaven. Hij zou er zondag de laatste medische tests afleggen, om daarna een contract voor vijf seizoenen te ondertekenen.

Noah Saviolo hakt de knoop door: Portugal en niet België

Saviolo maakte onlangs ook een keuze op internationaal vlak. Hoewel hij in Brussel geboren is en in het verleden Belgisch jeugdinternational was, komt hij momenteel uit voor Portugal U21. In theorie kan Saviolo nog altijd voor de Rode Duivels spelen. Diego Moreira speelde in het verleden eveneens voor de Portugese beloften, om later toch voor België bij de A-ploeg te kiezen.



