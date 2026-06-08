Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Pocognoli - De Ketelaere
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Pocognoli - De Ketelaere
‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’
Charles De Ketelaere lijkt opnieuw een toptransfer tegemoet te gaan. Volgens Duitse media hebben zowel Bayern München als Borussia Dortmund hun oog laten vallen op de Rode Duivel, die indruk maakt bij Atalanta. (Lees meer)
‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’
Anderlecht blijft zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer en daarbij duikt een opvallende naam op. Volgens een bron in Nederland heeft paars-wit gesprekken gevoerd met Sébastien Pocognoli. De voormalige Rode Duivel is geen onbekende in het Belgische voetbal en geniet steeds meer belangstelling. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06