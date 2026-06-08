Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Pocognoli - De Ketelaere

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Pocognoli - De Ketelaere

‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

Charles De Ketelaere lijkt opnieuw een toptransfer tegemoet te gaan. Volgens Duitse media hebben zowel Bayern München als Borussia Dortmund hun oog laten vallen op de Rode Duivel, die indruk maakt bij Atalanta. (Lees meer)