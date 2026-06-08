Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Pocognoli - De Ketelaere

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Pocognoli - De Ketelaere
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Pocognoli - De Ketelaere

‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

Charles De Ketelaere lijkt opnieuw een toptransfer tegemoet te gaan. Volgens Duitse media hebben zowel Bayern München als Borussia Dortmund hun oog laten vallen op de Rode Duivel, die indruk maakt bij Atalanta. (Lees meer)

📷 ‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

‘Anderlecht kijkt naar Belgische oplossing voor trainersprobleem’

Anderlecht blijft zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer en daarbij duikt een opvallende naam op. Volgens een bron in Nederland heeft paars-wit gesprekken gevoerd met Sébastien Pocognoli. De voormalige Rode Duivel is geen onbekende in het Belgische voetbal en geniet steeds meer belangstelling. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 07/06

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Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: De Ketelaere - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: De Ketelaere - Pocognoli

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Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

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