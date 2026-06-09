Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06: Sibierski

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 09/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sibierski

Anderlecht mikt op Frans toptalent, maar krijgt concurrentie van AC Milan

Jephthé Malanda, die bij LOSC Lille wordt beschouwd als een van de grootste talenten van de generatie 2008, staat in de belangstelling van Anderlecht. De 18-jarige speler heeft zijn eerste profcontract nog niet ondertekend. (Lees meer)