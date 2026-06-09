Guillaume Gillet staat voor zijn grote terugkeer naar Anderlecht

Guillaume Gillet, assistent-trainer van Sven Vermant bij de U17 van de nationale ploeg, verlaat de Belgische voetbalbond om terug te keren naar Anderlecht. De voormalige Rode Duivel zou ondanks interesse van RAAL La Louvière trainer worden van de U16 van paars-wit.

Guillaume Gillet, assistent-trainer van Sven Vermant bij de Belgische U17, maakte deel uit van de staf tijdens het laatste EK. Daar zagen de jonge Duivels hun toernooi eindigen in de strafschoppenreeks van de finale tegen Italië, nadat ze eerder onder meer Frankrijk hadden geklopt in de halve finale.

De Luikenaar, die 22 keer Rode Duivel was, kwam in februari 2025 bij de Belgische voetbalbond terecht om aanvankelijk Bob Browaeys te ondersteunen. Deze zomer verlaat hij zijn functie bij de bond echter alweer om terug te keren naar een club. En uiteraard niet zomaar een club.

Gillet was in 2022 al assistent van Felice Mazzu en stond tussen 2022 en 2023 aan het hoofd van de RSCA Futures in de Challenger Pro League. Nu keert de voormalige verdedigende middenvelder en rechtsachter opnieuw terug naar Anderlecht. Paars-wit wilde zijn ex-speler al enkele weken terughalen.

Guillaume Gillet verlaat de Belgische bond en keert terug naar Anderlecht

Toch gaat het niet om een functie bij de eerste ploeg. Gillet zou de rol van hoofdtrainer van de U16 op zich nemen. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd, maar Gillet sprak bij La Dernière Heure wel al over zijn vertrek.



"Mijn avontuur bij de jonge Duivels was fantastisch, zowel op menselijk als op sportief vlak. Ik heb een enorme stap gezet in mijn opleiding en moet de bond bedanken, net als Sven Vermant. Hij is heel veeleisend, wil alles controleren en wil een precieze analyse van de sterktes en zwaktes. Daardoor heb ik mijn trainerspalet kunnen uitbreiden", aldus Gillet. Ondanks interesse van RAAL keert hij dus terug naar een club waarmee hij duidelijk verbonden blijft, zowel uit zijn spelerscarrière als uit zijn loopbaan als trainer.