Uitstekend nieuws voor Senne Lammens bij Manchester United

Na een uitstekend eerste seizoen zal Senne Lammens in 2026-2027 opnieuw de nummer één onder de lat bij Manchester United zijn. United wil een ervaren tweede doelman aantrekken en zo goed als alle speelminuten gunnen aan de vervanger/opvolger van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels.

Na lange weken van geruchten en gesprekken was het begin september eindelijk officieel: Senne Lammens verliet Royal Antwerp om voor 21 miljoen euro naar Manchester United te trekken.

Een totale verandering van niveau voor de voormalige jeugdspeler van Dender en Club Brugge, die plots onder de lat belandde bij een van de populairste clubs ter wereld. En dat ging snel: na drie wedstrijden op de bank maakte Senne Lammens begin oktober al zijn Premier League-debuut.

Senne Lammens heeft iedereen overtuigd bij Manchester

En al snel stelde de nieuwe Rode Duivel niet teleur. Manchester United zocht al jaren naar een betrouwbare nummer één, na de mislukkingen met André Onana, Altay Bayindir en anderen. De 23-jarige doelman maakte meteen indruk en speelde een grote rol in de terugkeer van de Mancunians naar het podium in de Premier League, en dus naar de Champions League.

Bij de Rode Duivels blijft Lammens voorlopig nog achter Thibaut Courtois in de pikorde, maar in Engeland is hij nu al een referentie. En bij Manchester United is de beslissing duidelijk: volgend seizoen is hij opnieuw zonder twijfel de vaste doelman.

Volgend seizoen geen serieuze concurrent

Volgens de Daily Mail wil United bovendien afscheid nemen van André Onana en Altay Bayindir, die niet langer in de plannen van Michael Carrick passen. De club wil een tweede doelman aantrekken die Lammens in enkele wedstrijden kan vervangen, vermoedelijk in de League Cup of bij een fysieke kwaal.





Volgens dezelfde bron zijn er twee ervaren kandidaten voor de rol van nummer 2: Sam Johnstone (33), een doelman die van 2003 (bij de jeugd) tot 2018 aan Manchester United verbonden was maar bijna elk seizoen werd uitgeleend en nu bij Wolverhampton speelt, en Karl Darlow (35), de huidige eerste keeper van Leeds United. Tom Heaton (40), die al bij de club is, wordt dan de derde doelman.

De strijd om Thibaut Courtois op te volgen belooft spannend te worden

Geen topconcurrenten dus voor Senne Lammens, die zijn plaats als titularis zonder al te veel problemen lijkt te kunnen behouden en verder harten kan veroveren in Engeland. Bij zijn transfer naar Manchester United werd Lammens door Transfermarkt op 20 miljoen euro geschat, maar intussen zou hij 35 miljoen waard zijn en behoort hij tot de meest gewaardeerde keepers van het continent.

Hij is uiteraard een van de belangrijkste kandidaten om Thibaut Courtois ooit op te volgen bij de Rode Duivels, maar daar zal de concurrentie een pak steviger zijn. Lammens zal zich moeten tonen tegenover echte talenten zoals Maarten Vandevoordt, die zijn basisplaats bij Leipzig veroverde, en Mike Penders, die dat volgend seizoen mogelijk bij Chelsea kan doen.