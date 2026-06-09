KRC Genk hakt grote knoop door: twee keepers mogen vertrekken

Nicky Hayen en Racing Genk hebben de knoop doorgehakt: Lucca Brughmans staat ook aan het begin van volgend seizoen onder de lat. Hendrik Van Crombrugge en Tobias Lawal, die allebei nog onder contract liggen, mogen op zoek naar een nieuwe club.

Door de blessures en wisselvallige prestaties van Tobias Lawal en Hendrik Van Crombrugge zag Nicky Hayen zich aan het einde van het seizoen bij Racing Genk min of meer “verplicht” om Lucca Brughmans (17) onder de lat te zetten.

Verplicht tussen aanhalingstekens, want de Limburgse club wist dat het met Brughmans een nieuw groot talent in handen had, dat alleen nog op het juiste moment gelanceerd moest worden. De Europe Play-offs, waar de druk lager ligt dan in de Champions’ Play-offs, vormden daarvoor de perfecte kans voor Genk en Brughmans. De jonge doelman zou volgens Het Laatste Nieuws bovendien de garantie hebben gekregen dat hij volgend seizoen als titularis begint.

Lucca Brughmans titularis bij Genk, Lawal en Van Crombrugge mogen vertrekken

Na zijn eerste wedstrijden die als overtuigend werden beoordeeld, verwijst Brughmans zowel Tobias Lawal als Hendrik Van Crombrugge opnieuw naar het achterplan. Meer zelfs: beide doelmannen worden op de transferlijst geplaatst en mogen ondanks contracten tot respectievelijk 2027 en 2029 op zoek naar een nieuwe club.

Voor Lawal en Van Crombrugge is dat een flinke ontgoocheling. Beiden kregen hun kans in de Cegeka Arena, maar werden uiteindelijk voorbijgestoken door een jonge tiener. Émile Doucouré (18) en een nieuwe doelman zouden Brughmans volgend seizoen concurrentie moeten bezorgen.