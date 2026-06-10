Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 10/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

Standard en vier andere Belgische clubs azen op 19-jarige verdediger

Claudio Katunda, een jonge centrale verdediger van Schalke 04, staat in de belangstelling van verschillende Belgische clubs, waaronder Standard. Hoewel hij contract heeft tot 30 juni 2027 zou de Duits-Congolese speler wel eens "gratis" naar de Vurige Stede kunnen verkassen. (Lees meer)