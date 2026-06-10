Standard en vier andere Belgische clubs azen op 19-jarige verdediger

Claudio Katunda, een jonge centrale verdediger van Schalke 04, staat in de belangstelling van verschillende Belgische clubs, waaronder Standard. Hoewel hij contract heeft tot 30 juni 2027 zou de Duits-Congolese speler wel eens "gratis" naar de Vurige Stede kunnen verkassen.

Er resten nog maar een paar dagen voordat de transfermarkt in België officieel van start gaat. Verschillende clubs hebben echter al snel hun eerste aanwinsten binnengehaald. Standard haalde Bruny Nsimba, Antwerp de Ecuadoriaan Carlos Meija, Charleroi Noah Solheid en Union Saint-Gilloise Nikki Havenaar en Nohim Chibani.

Aan de boorden van de Maas zouden de komende dagen nog andere transfers moeten worden afgerond: Laurens Goemaere heeft zijn contract voor vier jaar al getekend en zou binnenkort officieel worden voorgesteld. De gesprekken met Dimitri Lavalée zouden dan weer in een vergevorderd stadium zitten. Hij staat op het punt terug te keren naar de club waar hij is opgeleid.

Standard heeft interesse in Claudio Katunda

In het zog van de centrale verdediger zouden nog meer verdedigers naar de Rouches kunnen komen. Marc Wilmots en de sportieve directie van Standard willen de verdediging versterken. Standard moet het tot januari zonder Josué Homawoo (achillespees) doen. Daan Dierckx viel dan weer uit de gratie bij Vincent Euvrard en gaat wellicht op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Standard zou naast Lavalée ook graag een jonger profiel willen aantrekken en volgens onze informatie zou het daarbij interesse hebben in Claudio Katunda. Deze 19-jarige robuuste centrale verdediger, die geboren werd in het Duitse Hannover, speelt sinds 1 juli 2024 voor Schalke 04, nadat hij was overgekomen van Paderborn.





Ook verschillende andere Belgische clubs zijn geïnteresseerd

Katunda is een belangrijke speler van de U19 van Schalke en heeft onlangs zijn contract verlengd (een optie van één jaar die automatisch wordt verlengd als hij meer dan twaalf wedstrijden speelt). De Duitse traditieclub wil hem opnemen in zijn tweede team dat uitkomt in de Regionalliga West, het vierde niveau in Duitsland.

Verschillende Belgische clubs liggen echter op de loer en willen de Duits-Congolese speler een eerste profcontract aanbieden. Katunda zou bereid zijn om voor een van deze clubs te kiezen als de juiste kans zich voordoet.

Schalke 04 zou dan weer bereid zijn om hem te laten gaan in ruil voor 10% op een toekomstige transfer van de jonge speler. Het zou ook bereid zijn afstand te doen van een internationale opleidingsvergoeding ter waarde van 180.000 euro als Katunda zijn eerste profcontract zou tekenen bij een club uit eerste klasse. Hij zou dus gratis naar Standard kunnen trekken. Volgens onze bronnen zouden de Rouches concurrentie hebben van Oud-Heverlee Leuven, Cercle, Lommel en Lierse.

Anderlecht koos een ander doelwit

Aan de oevers van de Maas zou Katunda snel de stap kunnen zetten van het tweede elftal naar de eerste ploeg. Er zijn ook contacten geweest met RSC Anderlecht, maar het profiel van de speler komt niet helemaal overeen met waar de Brusselaars naar op zoek zijn.

Paars-wit wil een meer veelzijdige centrale verdediger. Vandaar ook de interesse in Hugo Bayomog van LOSC Lille, die enkele dagen geleden door onder meer Foot Mercato werd gemeld.