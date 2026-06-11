Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Erenbjerg - Kricfalusi
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 11/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Erenbjerg - Kricfalusi
DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis
De Tsjechische defensieve middenvelder Ondrej Kricfalusi is de volgende versterking van Union SG. De 22-jarige jeugdinternational komt over van Banik Ostrava en tekende een contract tot en met 2030 in de hoofdstad. (Lees meer)
DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje
KRC Genk heeft beet. Jeppe Erenbjerg ruilt de Elindus Arena voor de CEGEKA-Arena en trekt van Zulte Waregem naar Limburg. Hij tekende er een meerjarig contract en moet voor meer daadkracht op het middenveld zorgen richting Europees voetbal. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06