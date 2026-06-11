Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Erenbjerg - Kricfalusi

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 11/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Erenbjerg - Kricfalusi

DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

De Tsjechische defensieve middenvelder Ondrej Kricfalusi is de volgende versterking van Union SG. De 22-jarige jeugdinternational komt over van Banik Ostrava en tekende een contract tot en met 2030 in de hoofdstad. (Lees meer)