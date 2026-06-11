DONE DEAL: Joseph Oosting (ex-Antwerp) zit niet stil en heeft nieuwe job

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Joseph Oosting (ex-Antwerp) zit niet stil en heeft nieuwe job
Foto: © photonews

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Go Ahead Eagles heeft Joseph Oosting aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 54-jarige coach tekende een contract voor twee seizoenen. Daarmee heeft de ex-coach van Royal Antwerp FC na zijn ontslag bij The Great Old niet al te lang zonder job gezeten.

"De club heeft beslist om volgend seizoen niet verder te gaan met Joseph Oosting als T1", gaf Antwerp een tijdje geleden aan op de clubwebsite. "Daarom wordt de samenwerking met de Nederlander met onmiddellijke ingang stopgezet."

En dus was Joseph Oosting op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij ondertussen gevonden in eigen land bij Go Ahead Eagles. Dat heeft de club uit Deventer laten weten via de officiële kanalen met een persbericht op de webstek.

Joseph Oosting aan de slag bij Go Ahead Eagles

"Ik ben erg blij met deze stap. Wat mij aanspreekt in deze club is het authentieke en volkse karakter. Dat past bij wie ik zelf ben. Ik zie mezelf ook als een volkse jongen en voel me thuis bij een club als deze. Daarnaast is het een club die volop in ontwikkeling is", aldus Oosting zelf. 

"De afgelopen jaren zijn er vanuit de Keuken Kampioen Divisie mooie stappen gezet, met als absoluut hoogtepunt natuurlijk de bekerwinst. Je ziet dat er gebouwd wordt aan de toekomst, en juist dat proces spreekt mij enorm aan. Ik hou ervan om samen iets op te bouwen en verder te ontwikkelen."



"De gesprekken met Paul Bosvelt en Jan Willem van Dop tijdens mijn vakantie in Rome waren erg prettig. We hebben daar uitgebreid gesproken over de club, de ambities en de ontwikkeling die hier gaande is. De tijd vloog voorbij, wat voor mij een teken was van de goede klik. Met Marc van Hintum heb ik bovendien ook al fijn samengewerkt bij Vitesse." 

Oosting ziet dan ook een goede match met Go Ahead Eagles: “Waarom deze club bij mij past? Ik ben rustig, sociaal en voel me verbonden met de mentaliteit van de regio. Ik werk graag in een omgeving waar mensen hard werken, nuchter zijn en samen iets willen bereiken.”

Oosting wil leven in het hier en nu

De afgelopen jaren was Oosting dus actief als hoofdtrainer onder meer bij RKC Waalwijk. “RKC is wel een vergelijkbare club. Bij RKC hebben we laten zien hoe belangrijk het is om stap voor stap te bouwen. Daar was het doel om te overleven in de Eredivisie en dat is gelukt. Tegelijkertijd blijft spelersontwikkeling essentieel. Als Nederlandse club moet je spelers beter maken en helpen groeien. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn visie.”

"Voor de komende periode wil ik vooral bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de club en het team. Het authentieke karakter moet behouden blijven. Thuiswedstrijden moeten een feest zijn, een mooi uitje voor de mensen uit de regio. Samen willen we het maximale uit deze spelersgroep halen en blijven bouwen aan een succesvolle toekomst. Uiteindelijk leef ik in het hier en nu. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan, iedere dag beter te worden en samen met de club verdere stappen te zetten."

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