DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

De Tsjechische defensieve middenvelder Ondrej Kricfalusi is de volgende versterking van Union SG. De 22-jarige jeugdinternational komt over van Banik Ostrava en tekende een contract tot en met 2030 in de hoofdstad.

"Kricfalusi doorliep de jeugdopleiding van de Tsjechische topclub Slavia Praag waarvoor hij ook zijn debuut in het profvoetbal en de Conference League maakte", opende Union SG een persbericht over de komst van de speler op haar eigen webstek.

"Nadien volgden periodes bij Vlasim (in de Tsjechische tweede klasse) en Teplice (op het hoogste niveau in Tsjechië), waarna hij definitief overstapte naar Banik Ostrava. Daar maakte hij afgelopen seizoen indruk met vijf doelpunten in 24 competitiewedstrijden. Als jeugdinternational was hij actief op het EK U21 in 2025."

Union SG haalt Ondrej Kricfalusi op in Tsjechische competitie

Ook Ondrej Kricfalusi toont zich een tevreden speler: "Ik ben blij om hier te zijn en kijk ernaar uit om Union te helpen in de nationale competitie en in Europa. Afgelopen seizoen heb ik Union in de Champions League zien spelen en ik was onder de indruk van de ploeg."

"Ik ben trots dat ik nu onderdeel van dat team mag uitmaken. Daarnaast kijk ik ernaar uit om de fans te ontmoeten. Het stadion heeft aura", aldus Kricfalusi in een eerste reactie op de webstek van de Brusselaars. De komende vier jaar moet de Tsjech de opvolger van de vertrokken Christian Burgess gaan worden onder meer.





Het beproefde recept wordt herhaald door Union SG

Bij Banik Ostrava kwam hij afgelopen seizoen tot 32 optredens en is hij uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler. Hij scoorde er liefst acht keer en dat als verdediger. Op die manier lijkt hij ook op die manier van waarde te kunnen zijn voor de Brusselaars.

Het huidige contract van Kričfaluši liep tot midden 2029, waardoor zijn team een sterke onderhandelingspositie had. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 3,5 miljoen euro waard, maar Union SG zal dieper in de buidel hebben moeten tasten om hem in huis te halen.