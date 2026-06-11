DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De Tsjechische defensieve middenvelder Ondrej Kricfalusi is de volgende versterking van Union SG. De 22-jarige jeugdinternational komt over van Banik Ostrava en tekende een contract tot en met 2030 in de hoofdstad.

"Kricfalusi doorliep de jeugdopleiding van de Tsjechische topclub Slavia Praag waarvoor hij ook zijn debuut in het profvoetbal en de Conference League maakte", opende Union SG een persbericht over de komst van de speler op haar eigen webstek.

"Nadien volgden periodes bij Vlasim (in de Tsjechische tweede klasse) en Teplice (op het hoogste niveau in Tsjechië), waarna hij definitief overstapte naar Banik Ostrava. Daar maakte hij afgelopen seizoen indruk met vijf doelpunten in 24 competitiewedstrijden. Als jeugdinternational was hij actief op het EK U21 in 2025."

Union SG haalt Ondrej Kricfalusi op in Tsjechische competitie

Ook Ondrej Kricfalusi toont zich een tevreden speler: "Ik ben blij om hier te zijn en kijk ernaar uit om Union te helpen in de nationale competitie en in Europa. Afgelopen seizoen heb ik Union in de Champions League zien spelen en ik was onder de indruk van de ploeg."

"Ik ben trots dat ik nu onderdeel van dat team mag uitmaken. Daarnaast kijk ik ernaar uit om de fans te ontmoeten. Het stadion heeft aura", aldus Kricfalusi in een eerste reactie op de webstek van de Brusselaars. De komende vier jaar moet de Tsjech de opvolger van de vertrokken Christian Burgess gaan worden onder meer.

Het beproefde recept wordt herhaald door Union SG

Bij Banik Ostrava kwam hij afgelopen seizoen tot 32 optredens en is hij uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler. Hij scoorde er liefst acht keer en dat als verdediger. Op die manier lijkt hij ook op die manier van waarde te kunnen zijn voor de Brusselaars.

Het huidige contract van Kričfaluši liep tot midden 2029, waardoor zijn team een sterke onderhandelingspositie had. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 3,5 miljoen euro waard, maar Union SG zal dieper in de buidel hebben moeten tasten om hem in huis te halen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
First League
First League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Teplice
Ondrej Kricfalusi

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Kricfalusi - Erenbjerg

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Kricfalusi - Erenbjerg

11:00
Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

12:00
Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" Interview

Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is"

11:40
2
DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

11:20
5
'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

10:00
1
DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

10:30
2
DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

09:00
1
WK-LIVE 11/6: Engeland maakt indruk, Infantino spreekt

WK-LIVE 11/6: Engeland maakt indruk, Infantino spreekt

09:44
PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

09:30
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

09:15
DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

08:00
"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

08:30
'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

07:40
1
Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt Interview

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

07:20
“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

06:45
8
Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

06:00
‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

23:00
1
Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

23:24
“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

22:30
16
Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

22:00
3
Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

21:15
7
Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

21:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

20:40
Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

21:00
7
Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

17:30
37
Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

20:40
1
📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

20:00
2
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

19:23
🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

19:45
Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

19:15
2
"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

19:00
6
OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

18:10
2
WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

18:45
📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

18:30
6
Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

17:50
"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

17:10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

First League

 Speeldag 27
MFK Karviná MFK Karviná 0-0 Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Teplice Teplice 0-0 Hradec Králové Hradec Králové
FK Pardubice FK Pardubice 0-0 FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín
Slavia Praag Slavia Praag 2-1 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Bohemians 1905 Bohemians 1905 0-0 Sparta Praag Sparta Praag
Jablonec 97 Jablonec 97 0-0 Slovan Liberec Slovan Liberec
Slovácko Slovácko 1-2 Dukla Praha Dukla Praha
Baník Ostrava Baník Ostrava 0-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen

Nieuwste reacties

El Pulga El Pulga over “Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet Olympia86 Olympia86 over DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller GOTT GOTT over Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte H.J. H.J. over 'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht' Green kill Green kill over Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" YoniVL YoniVL over DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. over “Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee Futbolitis Futbolitis over "Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved