Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: De Cat

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 12/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Cat

Dit wil iets zeggen: Nathan De Cat zet opvallende stap richting mogelijke transfer

Met zijn 17 jaar staat Nathan De Cat na zijn eerste seizoen in de A-ploeg van Anderlecht al voor een zomer waarin alles mogelijk lijkt. De grote blonde middenvelder praat met verschillende clubs en trok begin deze week naar Frankrijk. (Lees meer)