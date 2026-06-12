Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: De Cat
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 12/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Cat
Dit wil iets zeggen: Nathan De Cat zet opvallende stap richting mogelijke transfer
Met zijn 17 jaar staat Nathan De Cat na zijn eerste seizoen in de A-ploeg van Anderlecht al voor een zomer waarin alles mogelijk lijkt. De grote blonde middenvelder praat met verschillende clubs en trok begin deze week naar Frankrijk. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06