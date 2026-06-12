'Drie JPL-clubs bikkelen om groeibriljant uit CPL'

Na een goed seizoen op de rechterflank bij RFC Seraing staat Emmanuel Da Costa in de belangstelling van drie clubs uit de Jupiler Pro League. Eén van die clubs heeft voor aanstaande vrijdag een gesprek gepland met de 21-jarige Congolees om zijn komst af te ronden.

Na een elfde plaats in de Challenger Pro League vorig seizoen, met twee punten voorsprong op RWDM Brussels dat uiteindelijk moest degraderen, dreigt RFC Seraing in het begin van deze zomermercato meerdere belangrijke spelers te verliezen.

Verschillende spelers van Seraing verlaten het nest

Zo vertrekt onder meer hun topschutter Hemsley Akpa-Chukwu. De 20-jarige spits, goed voor negen goals in alle competities, trok naar Zulte Waregem, waar hij een contract tekende voor drie jaar met een optie op een vierde seizoen. Seraing ontvangt daarvoor een vergoeding van 600.000 euro.

En daarmee lijkt het niet gedaan. Volgens Walfoot.be kunnen de Métallos in de komende dagen ook afscheid nemen van nog een basisspeler: Emmanuel Da Costa. De rechtsback speelde, eens zijn aanpassingsperiode op Pairay achter de rug was, bijna alle wedstrijden en wordt sinds enkele weken ook gevolgd door verschillende clubs uit de hoogste klasse.

Emmanuel Da Costa staat ook dicht bij een vertrek bij Seraing richting D1A

Drie clubs uit de D1A zouden bijzonder geïnteresseerd zijn in de 21-jarige rechterverdediger, die aan het begin van het seizoen overkwam van La Louvière. Eén van die clubs zou deze vrijdag een meeting gepland hebben met de voormalige Congolese jeugdinternational (zes caps met de U20), met de bedoeling zijn komst af te ronden.



Na het vertrek van Noah Solheid (Charleroi) en dus Akpa-Chukwu (Zulte Waregem) lijkt Seraing op weg om een derde belangrijke pion te verliezen aan de Belgische elite. Met een waarde van 250.000 euro op Transfermarkt is Emmanuel Da Costa een relatief goedkope optie, maar hij toonde dit seizoen wel dat het logisch is dat meerdere D1A-clubs hem op de radar hebben.