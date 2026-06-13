Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Trossard

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 13/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Trossard

Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard'

Turkse clubs zijn niet bang om de portemonnee open te trekken om grote namen te strikken. En volgens geruchten aan de overkant van de Bosporus mikt Besiktas er duidelijk op om Leandro Trossard binnen te halen. (Lees meer)