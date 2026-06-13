DONE DEAL: Nieuwe toptransfer voor Charles Vanhoutte: voor het eerst de Champions League in

Charles Vanhoutte trekt naar Feyenoord. Volgens onze informatie is de transfer van de 27-jarige middenvelder naar de Rotterdammers helemaal rond. De Rotterdamse topclub ziet in de ex-speler van Union SG een belangrijke versterking voor het middenveld.

Voor Vanhoutte betekent de overstap veel. Na een teleurstellend seizoen bij OGC Nice groeide het gevoel dat een nieuwe uitdaging noodzakelijk was. De Franse club kende een moeilijk jaar en moest tot het einde vechten om het behoud veilig te stellen. In die omstandigheden slaagde ook Vanhoutte er niet in om volledig zijn stempel te drukken op het elftal.

Dat staat in schril contrast met de jaren voordien. Bij Union Saint-Gilloise was hij één van de drijvende krachten achter het succes van de Brusselaars. Met zijn onverzettelijkheid, loopvermogen en tactische discipline groeide hij uit tot een van de meest gewaardeerde middenvelders in de Jupiler Pro League.

Nice legde vorige zomer dan ook ongeveer zes miljoen euro op tafel om hem weg te halen uit het Dudenpark. Een avontuur dat uiteindelijk minder succesvol uitdraaide dan gehoopt, maar zijn reputatie heeft daar niet onder geleden.

Sleutelspeler bij Feyenoord worden

Bij Feyenoord krijgt hij nu de kans om zich opnieuw te tonen op het hoogste niveau. De Nederlandse topclub gelooft sterk in zijn kwaliteiten en ziet hem als een speler die meteen waarde kan toevoegen aan de kern. Bovendien wacht hem een bijzonder aantrekkelijk vooruitzicht: voor het eerst in zijn carrière zal Vanhoutte actief zijn in de Champions League.

De transfer lijkt ook geen toeval. Met Dévy Rigaux beschikt Feyenoord over een technisch directeur die de Belgische markt uitstekend kent en Vanhoutte al geruime tijd volgt. De middenvelder past perfect in het profiel waar de Rotterdammers naar op zoek waren.





Na een moeilijk jaar in Frankrijk krijgt hij nu de mogelijkheid om zijn carrière weer in stijgende lijn te krijgen. En dat op een podium waar elke voetballer van droomt: de Champions League.