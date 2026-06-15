WK-LIVE 15/6: Nederlandse bondscoach Koeman maakt zich niet populair na puntenverlies

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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WK-LIVE 15/6: Nederlandse bondscoach Koeman maakt zich niet populair na puntenverlies
Foto: © photonews

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Het WK is ondertussen al enkele dagen bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

Nederland begon het WK met puntenverlies tegen Japan. Oranje gaf twee keer een voorsprong weg, maar Ronald Koeman bleef opvallend positief en verdedigde ook zijn wissels na kritiek. Een heel opmerkelijke analyse van de bondscoach. (Lees meer)

Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

Rudi Garcia verscheen deze zondag rond 23u30 Belgische tijd (14u30 lokale tijd) voor de Belgische pers, aan de vooravond van België-Egypte. Daarbij had hij het onder meer over de tegenstander van de Rode Duivels, die hij zeker niet onderschat. (Lees meer)

Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

Thibaut Courtois liet verstaan dat hij na het WK mogelijk stopt bij de Rode Duivels. Franky Van der Elst en Steven Defour begrijpen zijn openheid, al hoopt Van der Elst dat hij toch nog doorgaat. (Lees meer)

Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

Het WK leverde ’s nachts opnieuw spektakel op. Ivoorkust won pas in het slot van Ecuador (1-0), terwijl Zweden stevig uithaalde tegen Tunesië (5-1) en meteen een duidelijk signaal gaf. Bram Van Driessche maakte zijn debuut op het WK als Support VAR. (Lees meer)

Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn ambities daarbij duidelijk uitgesproken. De Fransman wil niet alleen de groepsfase overleven, maar mikt meteen op de eerste plaats in de poule. (Lees meer)

Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

Voor Maxim De Cuyper wordt het WK iets speciaals. De linksachter staat voor zijn eerste Wereldbeker als volwaardige Rode Duivel en voelt dat zijn positie binnen de nationale ploeg fundamenteel veranderd is tegenover het EK van 2024. (Lees meer)

Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Terwijl de Rode Duivels als favoriet aan hun WK-opener tegen Egypte beginnen, wil de Egyptische bondscoach Hossam Hassan zich allerminst neerleggen bij een bijrol. Hij stuurde zelfs een serieuze waarschuwing de wereld in. (Lees meer)

Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag

Nederland heeft zijn WK-avontuur niet met een overwinning kunnen openen. De ploeg van Ronald Koeman leek lange tijd op weg naar drie punten tegen Japan, maar incasseerde in de 89e minuut alsnog de gelijkmaker. Na een aantrekkelijke wedstrijd bleef het uiteindelijk 2-2. (Lees meer)

Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

Maandag wacht Egypte in de openingsmatch van de groepsfase en volgens aanvoerder Youri Tielemans is België klaar om aan het toernooi te beginnen. En voor de middenvelder gaat het niet over de individuen binnen het Belgisch elftal. (Lees meer)

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Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 18:00 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 21:00 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
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