Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

Nederland begon het WK met puntenverlies tegen Japan. Oranje gaf twee keer een voorsprong weg, maar Ronald Koeman bleef opvallend positief en verdedigde ook zijn wissels na kritiek. Een heel opmerkelijke analyse van de bondscoach.

Het draait niet zoals het hoort bij onze noorderburen op het WK. Nederland speelde zijn eerste wedstrijd van het tornooi tegen Japan, en die eindigde met het deksel op de neus. De Nederlanders speelden 2-2 gelijk tegen het Aziatische land.

Nederland geeft voorsprong twee keer weg tegen Japan

Maar zo had het niet moeten lopen, want Oranje kwam zelfs twee keer op voorsprong. Na 51 minuten spelen was het Virgil Van Dijk die zijn land een eerste keer op voorsprong kon zetten. Summerville maakte er 2-1 van, kort na het uur. Uiteindelijk sleepte Kamada nog een gelijkspel uit de brand voor Japan in minuut 89.

Bondscoach Ronald Koeman probeerde met een verklaring te komen. "Japan werd ook beter na onze openingstreffer. Toen vonden ze het ook tijd om meer druk te zetten. Dat deden ze na de 2-1 van ons ook. Dan is het heel zonde dat die 2-2 nog zo laat uit een spelhervatting valt. We hadden daarmee ook pech. Die bal werd volgens mij nog van richting veranderd", vertelde hij volgens AD.

Opvallend: na een driedubbele wissel van Koeman begon Nederland plots een pak slechter te spelen. Oranje verloor de controle toen Summerville, Reijnders en Malen naar de kant gingen. In hun plaats kwamen Timber, Koopmeiners en Depay op het veld. Jongens die eerder voor rust moesten zorgen.

Koeman verklaart mindere fase na wissels

"Ik wisselde juist omdat ik zag dat we het lastig kregen", wil Koeman de kritiek wegwerken. Velen vinden het de schuld van de bondscoach. "Memphis en Koopmeiners zijn spelers die een bal vast kunnen houden en onze buitenspelers zetten onvoldoende druk op hun backs die plotseling wel naar voren gingen. Ik denk dat jullie Japan minder hoog inschatten dan ik. We zien na het WK wel wie gelijk heeft."



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Toch bleef Koeman achteraf opvallend positief over de prestatie van zijn ploeg. Waar de kritiek vooral ging over het weggeven van de voorsprong en het mindere spel na de wissels, vond de bondscoach dat Nederland de tegenstander niet mocht onderschatten.

Bondscoach blijft opvallend positief ondanks puntenverlies

"In Nederland leeft soms het idee dat wij de bal moeten hebben en dan iedereen moeten wegspelen. Dit was niet het beste spel dat we kunnen brengen. Maar ik vond dit wel een topwedstrijd. Hier kunnen we mee verder. Als we verder in het toernooi willen komen, dan is er meer nodig. Maar een gelijkspel tegen Japan is geen slecht resultaat. Ik ben tevreden over mijn elftal. Het is wel jammer dat we twee keer een voorsprong hebben verspeeld", besluit Koeman.

Het zal in ieder geval beter moeten. Zaterdagavond spelen onze noorderburen nog tegen Zweden, dat met 5-1 van Tunesië kon winnen. Dat maakt de druk op Oranje meteen een pak groter. Nadien, op vrijdag 26 juni, volgt de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië zelf.