Het blijft niet bij Maisonneuve: RAAL kondigt in één klap vijf vertrekkers aan

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Het blijft niet bij Maisonneuve: RAAL kondigt in één klap vijf vertrekkers aan
Foto: © photonews
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De grote manoeuvres zijn al een tijdje aan de gang bij RAAL. Het lijkt op een ware leegloop bij La Louvière uit te draaien.

La Louvière heeft zojuist het vertrek van vijf spelers bevestigd, vijf jongens van wie het contract afliep en niet wordt verlengd. Het eerste vertrek is misschien geen verrassing, maar daarom niet minder belangrijk: sinds zijn komst drie jaar geleden was hij de leider van de groep, en nu verlaat Maxence Maisonneuve effectief La Louvière.

Ook het vertrek van Owen Maës is bevestigd. De Franse aanvallende middenvelder, opgeleid bij Caen, Lens en Monaco, kwam tegelijk met Maisonneuve drie jaar geleden, toen RAAL nog uitkwam in wat toen nog Eerste Nationale heette. Hij vertrekt met 71 wedstrijden op de teller.

La Louvière maakt ruimte in zijn kern

De drie andere vertrekken hebben betrekking op huurlingen: Luka Hoedaert, Thierno Diallo en Raphaël Eyongo zullen volgend seizoen geen 'Wolven' meer zijn. De eerstgenoemde werd uitgeleend aan Tubize-Braine.

Ook hij kwam twee jaar geleden bij de club (overgekomen van Francs Borains). Thierno Diallo werd de voorbije maanden, net als Raphaël Eyongo, uitgeleend aan Olympic Charleroi.


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La Louvière
Maxence Maisonneuve
Owen Maës
Thierno Diallo

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