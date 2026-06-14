‘Italiaanse clubs staan in de rij voor goudhaantje van Malinwa’

KV Mechelen lijkt zich stilaan te moeten neerleggen bij het vertrek van Redouane Halhal. De centrale verdediger staat in de belangstelling van Italiaanse clubs en alles wijst erop dat hij deze zomer een transfer zal maken.

Halhal aast op een nieuwe uitdaging

Redouane Halhal zal volgend seizoen wellicht niet meer het shirt van KV Mechelen dragen. De Marokkaanse verdediger is op zoek naar een nieuwe uitdaging en een contractverlenging lijkt niet meer aan de orde.

Daardoor staat Malinwa voor een belangrijke zomer. Halhal heeft nog slechts één jaar contract, waardoor de club deze mercato wellicht de laatste kans krijgt om een mooie transfersom te ontvangen. De interesse in de verdediger neemt ondertussen toe en verschillende clubs volgen zijn situatie op de voet.

Italiaanse clubs liggen op de loer

Volgens Footmercato geniet Halhal vooral belangstelling vanuit Italië. Welke clubs concreet in de running zijn, is voorlopig niet bekend, maar de interesse zou wel serieus zijn.

Voor een verdediger van zijn profiel is de Italiaanse competitie een aantrekkelijke bestemming. Het tactische voetbal en de nadruk op defensieve organisatie kunnen perfect aansluiten bij zijn kwaliteiten.

Bovendien lijkt een transfer voor alle partijen de meest logische oplossing. De speler wil een stap hogerop zetten en KV Mechelen wil vermijden dat hij volgend jaar gratis de deur uitwandelt.





Malinwa kan nog cashen

Met een geschatte marktwaarde van vijf miljoen euro vertegenwoordigt Halhal een aanzienlijke waarde voor KV Mechelen. De club zal dan ook proberen een zo hoog mogelijke transfersom uit de onderhandelingen te halen.

Malinwa heeft de voorbije jaren bewezen dat het spelers kan ontwikkelen en met winst verkopen. Een transfer van Halhal zou perfect in dat plaatje passen en extra financiële ruimte creëren voor nieuwe versterkingen. Tegelijk betekent een vertrek ook een sportieve uitdaging. Een betrouwbare centrale verdediger vervangen is immers geen eenvoudige opdracht.

Belangrijke weken voor KV Mechelen

Alles wijst erop dat de toekomst van Halhal de komende weken duidelijk zal worden. Met een aflopend contract en toenemende buitenlandse belangstelling lijkt een transfer bijna onafwendbaar.

Voor KV Mechelen wordt het zaak om het juiste moment af te wachten en een zo goed mogelijke deal uit de brand te slepen. De club kan nog een mooie som verdienen, terwijl de speler zijn carrière een nieuwe impuls geeft.