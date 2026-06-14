‘Miljoenenbod verandert alles: Rode Duivel in wording betaalt de prijs’

Een vertrek van Malick Fofana leek deze zomer bijna een zekerheid, maar Olympique Lyon heeft de plannen mogelijk helemaal omgegooid. De Rode Duivel in wording dreigt plots... niet meer weg te mogen.

Plots een complete ommezwaai

Malick Fofana leek zich stilaan op te maken voor een nieuw avontuur. De Belgische flankaanvaller kon rekenen op heel wat belangstelling uit de Premier League en een transfer leek perfect in het plaatje van Olympique Lyon te passen.

De Franse club moest immers inkomsten genereren om aan de financiële voorwaarden te voldoen. Fofana werd daarbij samen met enkele andere sterkhouders genoemd als potentiële uitgaande transfer.

Maar de situatie is de voorbije dagen volledig veranderd. Door een mogelijk miljoenenbod op Afonso Moreira zou Lyon niet langer verplicht zijn om ook Fofana te verkopen, zo schrijft Foot01.

Premier League moet wachten

Dat nieuws komt enigszins verrassend. Fofana kon opnieuw rekenen op concrete interesse uit Engeland, nadat hij eerder al een lucratieve overstap had laten schieten.

Vorig jaar wees de Belg Everton nog af, ondanks een stevig bod op tafel. Deze zomer leek de timing ideaal om alsnog de stap naar de Premier League te zetten, maar daar dreigt Lyon nu een stokje voor te steken. De Franse club ziet nog altijd veel potentieel in de 21-jarige Belg en lijkt hem liever nog een seizoen langer aan boord te houden.



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Blessure verandert niets aan zijn status

Het voorbije seizoen werd voor Fofana deels overschaduwd door een zware enkelblessure. Toch is zijn status binnen de club nauwelijks veranderd. Sinds zijn komst van KAA Gent groeide hij uit tot een van de publiekslievelingen in het Groupama Stadium. Zijn snelheid, dribbels en aanvallende flair maakten van hem een belangrijke pion in het elftal.

Met nog twee jaar contract heeft Lyon bovendien een sterke positie. De club hoeft niet per se te verkopen en kan een eventueel bod zonder problemen naast zich neerleggen.

Blijft Fofana toch in Lyon?

Alles lijkt erop dat de transfer van Afonso Moreira een sleutelrol zal spelen in het dossier van Fofana. Als die deal wordt afgerond, verdwijnt de financiële druk grotendeels en hoeft Lyon geen tweede grote uitgaande transfer meer te realiseren. Dat zou betekenen dat Fofana volgend seizoen gewoon bij de Franse topclub blijft en zich kan tonen op het Europese toneel.

Voor onze landgenoot is dat misschien niet het scenario waarop hij had gehoopt, maar voor Lyon zou het een sportieve overwinning zijn. Een van de grootste talenten van de selectie behouden, kan immers even belangrijk zijn als een miljoenenverkoop realiseren.