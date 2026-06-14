Bocht van 180 graden: transfer binnen Premier League voor Leandro Trossard?

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Turkse clubs zijn niet bang om de portemonnee open te trekken om grote namen te strikken. En volgens geruchten aan de overkant van de Bosporus mikt Besiktas er duidelijk op om Leandro Trossard binnen te halen.