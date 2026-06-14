Van Neerpede naar clash met Brazilië

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Van Neerpede naar clash met Brazilië

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De speler heeft in 2026 al een uitzonderlijk jaar achter de rug. In Nederland leidde hij PSV naar de titel en werd hij verkozen tot Speler van het Seizoen. Als vaste basisspeler bij de nationale ploeg werkte hij ook een volledig seizoen af met de Marokkaanse nationale ploeg.

Ismael Saibari heeft een topseizoen achter de rug bij PSV, net als bij de nationale ploeg. Hij was basisspeler op de Afrika Cup met Marokko en kwam ook in het nieuws als een van de hoofdrolspelers in het 'handdoekschandaal' met de Senegalese doelman. De beelden gingen het hele internet rond en Saibari werd overspoeld met beledigingen.

Grote verwachtingen op het WK

Maar op dit WK liggen zijn prioriteiten elders, want na een uitzonderlijk seizoen rusten alle Marokkaanse hoop op zijn schouders: "Toen Hakim Ziyech er nog bij was, leefde Saibari in zijn schaduw, maar vandaag moet hij zich onderscheiden. Saibari is de man die dat tikkeltje extra moet brengen aan de ploeg, en hij is daar zeker klaar voor. Hij staat er doorgaans op de belangrijke momenten", zegt Mo Messoudi bij Sporza.

Marokko heeft goud in handen

Dat heeft de 25-jarige, die ook uit de jeugd van Anderlecht en Genk komt, al bewezen: dit seizoen domineerde hij de Eredivisie. De Antwerpenaar, geboren in Terrassa in Spanje, was beslissend in de titelrace die PSV won met zijn 18 goals en 8 assists. Een uitzonderlijk seizoen dat hem een transfer naar Bayern München zou kunnen opleveren, dat bereid zou zijn meer dan 50 miljoen euro neer te tellen.

De Atlasleeuwen hebben dus goud in handen: "In Marokko wordt hij al beschouwd als een van de sterren van de ploeg. Saibari drukt al twee à drie jaar zijn stempel bij PSV. Vooral in de grote matchen is hij op zijn best", stelt Messoudi.

Ook begeerd door Roberto Martinez bij de Rode Duivels

Ismael Saibari had ook voor de Rode Duivels kunnen spelen. Op zesjarige leeftijd verliet hij zijn geboorteland Spanje om zich te vestigen in Willebroek, nabij Antwerpen. Saibari bleef 13 jaar in België voordat hij naar PSV trok. Ex-bondscoach Roberto Martinez wilde dat de middenvelder voor België uitkwam, maar Saibari bedankte beleefd en koos voor Marokko, herinnert Sporza nog.

Lees ook... Allison verhindert spectaculaire WK-zege Marokko, Saibari schittert en Vinicius Jr flitst

"Marokko heeft op zijn positie enorm veel kwaliteit, maar ze hebben geen echte diepe spits. Daarom moet hij daar spelen, want hij heeft het meest geschikte profiel om daar uit te blinken. De trainer wil simpelweg zoveel mogelijk spelers in vorm op het veld zetten", analyseert de coach van Beerschot.

Marokko treft Brazilië, Schotland en Haïti in de groepsfase van dit WK. Sinds hun halve finale in Qatar in 2022 moeten de Marokkanen uit de underdogrol kruipen en zullen ze nauwlettend in de gaten worden gehouden.

"Ik betwijfel of ze hun prestatie van het WK 2022 kunnen evenaren, want toen werden ze anders bekeken. Ze waren de underdog en speelden echt reactief en zeer agressief. Nu zullen ze zelf het spel moeten maken. Maar als je Saibari dicht bij doel krijgt, heb je een troef in handen. Hij heeft een goed afstandsschot, is sterk in het combinatiespel en kan zich fysiek doorzetten, dus dat is ideaal."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
PSV
Ismael Saibari

Meer nieuws

Allison verhindert spectaculaire WK-zege Marokko, Saibari schittert en Vinicius Jr flitst

Allison verhindert spectaculaire WK-zege Marokko, Saibari schittert en Vinicius Jr flitst

02:09
📷 Dit zijn Amerikanen niet gewend: New York Knicks-fans moeten wijken voor... Brazilianen

📷 Dit zijn Amerikanen niet gewend: New York Knicks-fans moeten wijken voor... Brazilianen

19:21
De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

De Bruyne verrast vlak voor Egypte met opvallende bekentenis: "Nu besef ik het pas"

08:00
Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

Kevin De Bruyne maakt zich geen zorgen: "Hij heeft dat ene talent, zelfs als hij maar 20 minuten speelt"

07:30
Schotland grijpt de macht boven Marokko én Brazilië

Schotland grijpt de macht boven Marokko én Brazilië

06:30
🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

🎥 Grote frustratie bij Onana... Trainingswedstrijdje Rode Duivels leek ons niet echt eerlijk

07:00
Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

Deze man doet Kevin De Bruyne spontaan glimlachen: "Hij maakt mijn leven zoveel makkelijker"

23:51
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Vanhoutte - Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert - Trossard

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Vanhoutte - Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert - Trossard

21:40
Ongelooflijk! Zwitsers geven in extra tijd oververdiende zege uit handen, Qatar pakt eerste punt

Ongelooflijk! Zwitsers geven in extra tijd oververdiende zege uit handen, Qatar pakt eerste punt

23:08
DONE DEAL: Nieuwe toptransfer voor Charles Vanhoutte: voor het eerst de Champions League in

DONE DEAL: Nieuwe toptransfer voor Charles Vanhoutte: voor het eerst de Champions League in

21:40
1
WK-LIVE 13/6: Zo dadelijk begint De Bruyne aan zijn persconferentie: "Ik wil me meer amuseren"

WK-LIVE 13/6: Zo dadelijk begint De Bruyne aan zijn persconferentie: "Ik wil me meer amuseren"

23:31
1
Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen

Club Brugge houdt vast aan transferplannen: deze twee zouden moeten komen

22:30
📷 Grote veranderingen bij STVV: emotioneel moment voor supporters

📷 Grote veranderingen bij STVV: emotioneel moment voor supporters

22:15
Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

Frustratie bij Europese fans groeit door nieuwe WK-regel: "Dit gaat enkel over geld"

22:00
Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan

Luka Modric heeft beslissing genomen: terugkeer naar Real Madrid is het plan

21:30
UPDATE: Rode Duivels geven belangrijke update over Zeno Debast

UPDATE: Rode Duivels geven belangrijke update over Zeno Debast

02:29
3
Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out"

Franse bondscoach Deschamps is bezorgd en spreekt over "burn-out"

20:30
1
Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België

Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België

21:00
7
Nederlands bondscoach Ronald Koeman in zijn hemd gezet: niet-geselecteerde speler slaat terug

Nederlands bondscoach Ronald Koeman in zijn hemd gezet: niet-geselecteerde speler slaat terug

20:00
Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter" Interview

Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter"

18:15
Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

18:00
4
Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor Egypte (en maak uw eigen ideale elf)

Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor Egypte (en maak uw eigen ideale elf)

17:30
11
WK-LIVE 14/6: Verrassende uitslagen in Qatar-Zwitserland en Marokko-Brazilië

WK-LIVE 14/6: Verrassende uitslagen in Qatar-Zwitserland en Marokko-Brazilië

00:00
Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

16:30
"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

16:20
"Dat is het minimum": Laurent Ciman spreekt zich uit over de Rode Duivels in aanloop naar het WK

"Dat is het minimum": Laurent Ciman spreekt zich uit over de Rode Duivels in aanloop naar het WK

17:00
OFFICIEEL: Yaya Touré gaat eerste uitdaging aan als hoofdtrainer

OFFICIEEL: Yaya Touré gaat eerste uitdaging aan als hoofdtrainer

16:45
Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

15:45
1
Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

15:20
1
Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

14:40
8
Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

13:30
6
"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

14:15
1
'Belgische topclub haalt Burgess in huis, maandag medische tests'

'Belgische topclub haalt Burgess in huis, maandag medische tests'

11:40
59
"Club moet hem halen": Profetische woorden Boeckx nog niet vergeten, Rode Duivel blijft target

"Club moet hem halen": Profetische woorden Boeckx nog niet vergeten, Rode Duivel blijft target

12:30
Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

10:00
9
Het blijft niet bij Maisonneuve: RAAL kondigt in één klap vijf vertrekkers aan

Het blijft niet bij Maisonneuve: RAAL kondigt in één klap vijf vertrekkers aan

12:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over "Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel de zwerte maan de zwerte maan over Verrassing in de maak: Cercle Brugge wil ex-speler Union en Standard terughalen naar België Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over 'Club Brugge weigert bod van 45 miljoen euro en wil tot 70 miljoen vangen' Timmy89 Timmy89 over Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen' André Coenen André Coenen over Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke .. .. over Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..." André Coenen André Coenen over Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard pinantie pinantie over 'KV Mechelen hakt knoop door over Vanderbiest en houdt OH Leuven af' ontleder ontleder ontleder ontleder over Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino DonEddy1976 DonEddy1976 over Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved