Van Neerpede naar clash met Brazilië

De speler heeft in 2026 al een uitzonderlijk jaar achter de rug. In Nederland leidde hij PSV naar de titel en werd hij verkozen tot Speler van het Seizoen. Als vaste basisspeler bij de nationale ploeg werkte hij ook een volledig seizoen af met de Marokkaanse nationale ploeg.

Ismael Saibari heeft een topseizoen achter de rug bij PSV, net als bij de nationale ploeg. Hij was basisspeler op de Afrika Cup met Marokko en kwam ook in het nieuws als een van de hoofdrolspelers in het 'handdoekschandaal' met de Senegalese doelman. De beelden gingen het hele internet rond en Saibari werd overspoeld met beledigingen.

Grote verwachtingen op het WK

Maar op dit WK liggen zijn prioriteiten elders, want na een uitzonderlijk seizoen rusten alle Marokkaanse hoop op zijn schouders: "Toen Hakim Ziyech er nog bij was, leefde Saibari in zijn schaduw, maar vandaag moet hij zich onderscheiden. Saibari is de man die dat tikkeltje extra moet brengen aan de ploeg, en hij is daar zeker klaar voor. Hij staat er doorgaans op de belangrijke momenten", zegt Mo Messoudi bij Sporza.

Marokko heeft goud in handen

Dat heeft de 25-jarige, die ook uit de jeugd van Anderlecht en Genk komt, al bewezen: dit seizoen domineerde hij de Eredivisie. De Antwerpenaar, geboren in Terrassa in Spanje, was beslissend in de titelrace die PSV won met zijn 18 goals en 8 assists. Een uitzonderlijk seizoen dat hem een transfer naar Bayern München zou kunnen opleveren, dat bereid zou zijn meer dan 50 miljoen euro neer te tellen.

De Atlasleeuwen hebben dus goud in handen: "In Marokko wordt hij al beschouwd als een van de sterren van de ploeg. Saibari drukt al twee à drie jaar zijn stempel bij PSV. Vooral in de grote matchen is hij op zijn best", stelt Messoudi.

Ook begeerd door Roberto Martinez bij de Rode Duivels

Ismael Saibari had ook voor de Rode Duivels kunnen spelen. Op zesjarige leeftijd verliet hij zijn geboorteland Spanje om zich te vestigen in Willebroek, nabij Antwerpen. Saibari bleef 13 jaar in België voordat hij naar PSV trok. Ex-bondscoach Roberto Martinez wilde dat de middenvelder voor België uitkwam, maar Saibari bedankte beleefd en koos voor Marokko, herinnert Sporza nog.



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"Marokko heeft op zijn positie enorm veel kwaliteit, maar ze hebben geen echte diepe spits. Daarom moet hij daar spelen, want hij heeft het meest geschikte profiel om daar uit te blinken. De trainer wil simpelweg zoveel mogelijk spelers in vorm op het veld zetten", analyseert de coach van Beerschot.

Marokko treft Brazilië, Schotland en Haïti in de groepsfase van dit WK. Sinds hun halve finale in Qatar in 2022 moeten de Marokkanen uit de underdogrol kruipen en zullen ze nauwlettend in de gaten worden gehouden.

"Ik betwijfel of ze hun prestatie van het WK 2022 kunnen evenaren, want toen werden ze anders bekeken. Ze waren de underdog en speelden echt reactief en zeer agressief. Nu zullen ze zelf het spel moeten maken. Maar als je Saibari dicht bij doel krijgt, heb je een troef in handen. Hij heeft een goed afstandsschot, is sterk in het combinatiespel en kan zich fysiek doorzetten, dus dat is ideaal."