De hele drukke zomer van Club Brugge: deze verrassende pistes liggen open

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De hele drukke zomer van Club Brugge: deze verrassende pistes liggen open
Foto: © photonews
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Het minste wat je kan zeggen is dat het een hele drukke transferzomer zou kunnen gaan worden voor Club Brugge. De bedragen rijzen de pan uit, maar tegelijk zijn er ook een aantal belangrijke keuzes genomen door blauw-zwart. En die zouden wel eens impact kunnen hebben.

In diverse linies is er ondertussen werk aan de winkel. Hoog tijd dus om eens een overzichtje te maken van hoe Club Brugge er volgend seizoen zou kunnen uitzien, want er gaat heel veel gebeuren. Wie halen ze in huis, wie blijft en wie vertrekt?

Doelmannen

Dit seizoen vielen er met Mignolet, Jackers en Van den Heuvel drie goalies gedurende het seizoen van Club Brugge minstens een keer geblesseerd uit. En naar volgend seizoen schiet sowieso enkel maar Nordin Jackers over, want Mignolet stopt met voetballen en Van den Heuvel vertrekt transfervrij - hij is ondertussen naar OH Leuven getrokken.

Koen Casteels en Matz Sels werden al genoemd als mogelijke vervangers en die laatste zou nog steeds een piste blijven, waardoor ze een topper lijken in huis te willen halen om nog enkele jaren te overbruggen tot Angus Vanden Driessche het kan overnemen.

Verdediging

Joel Ordonez deze zomer houden? Dat lijkt quasi onmogelijk. Er werden al bedragen van meer dan veertig miljoen euro genoemd en bij blauw-zwart klinkt het ondertussen al dat er tot na het WK gewacht zal worden om tot een deal te komen.

Ze hopen zelfs op zestig of misschien zeventig(!) miljoen euro om Ordonez te laten gaan. Club Brugge heeft alle touwtjes in handen en gaat het dus mogelijk opnieuw hard spelen: enkel de absolute topclubs kunnen zich dus gaan wapenen.

Ook Joaquin Seys zou kunnen vertrekken, volgens Het Laatste Nieuws droomt zijn entourage daar ook van. Club Brugge zelf is niet meteen geneigd om hem (zomaar) te laten gaan, maar wil eventueel wel meepraten bij een heel goed bod. 

Wie mag vertrekken en wie niet?

Voor Zaïd Romero wordt naar een oplossing gezocht - hij werd de voorbije maanden al uitgeleend. En ook voor Bjorn Meijer wordt er mogelijk nog naar een oplossing gezocht - al heeft dat misschien ook wel wat te maken met wat er met Seys al dan niet zal gebeuren.

Dies Janse staat nog steeds op de radar van blauw-zwart, terwijl volgens Het Laatste Nieuws Jorne Spileers niet mag vertrekken. Uiteraard blijft ook Brandon Mechele, hij verlengde onlangs nog zijn contract bij Club Brugge. Sabbe lijkt vooralsnog ook te blijven.

Middenveld

Aleksandar Stankovic is terug naar Internazionale en Raphaël Onyedika lijkt niet te houden bij Club Brugge - ook voor hem staan de topclubs in de rij en dat mag heel wat geld opleveren. Het zou ook betekenen dat er kansen komen voor anderen op het middenveld.

Vanaken gaat uiteraard blijven, maar Club Brugge zou ook wel wat zien in de eigen jeugd met Cisse Sandra en Lynnt Audoor. En mogelijk krijgt ook Ludovit Reis een nieuwe kans bij de Bruggelingen - dat zou pas een verrassing zijn.

Aanval

Carlos Forbs mag vertrekken bij een heel goed bod, Christos Tzolis is deze zomer niet te houden en de Griek zou garanties gekregen hebben na vorig seizoen dat hij deze keer voor het juiste bedrag zal mogen vertrekken.

Voor Nilsson wordt al langer een oplossing gezocht, terwijl Nicolo Tresoldi volgens Het Laatste Nieuws dan weer niet mag vertrekken. Blauw-zwart gelooft in zijn goudhaantje en wil hem er graag nog minstens een jaartje extra bij hebben. Slotsom: er staan veel werven klaar bij Club Brugge.

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