'Club Brugge weigert bod van 45 miljoen euro en wil tot 70 miljoen vangen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge weigert bod van 45 miljoen euro en wil tot 70 miljoen vangen'
Foto: © photonews

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Het opbod kan beginnen. Na Liverpool is nu ook Chelsea steeds nadrukkelijker aan het aankloppen bij Club Brugge om Joel Ordonez in huis te halen. De cijfers die daarvoor worden geboden? Stilaan duizelingwekkend. En dan nog zou het niet genoeg zijn.

Liverpool wist het spoor rond Joel Ordonez recentelijk nieuw leven in te blazen, als mogelijke vervanger van Ibrahima Konaté, die naar Real Madrid is vertrokken. De jonge verdediger van Club Brugge staat hoog aangeschreven in Engeland. 

Liverpool is Joel Ordonez niet vergeten. De verdediger van Club Brugge staat opnieuw in het vizier van de Reds. De Engelse club wil zijn defensie versterken na het transfervrije vertrek van Ibrahima Konaté, dat naar Real Madrid is aangekondigd.

Chelsea en Liverpool gaan de strijd aan voor Joel Ordonez

Vorig seizoen informeerde Liverpool al naar de situatie van de speler. Club Brugge vroeg minstens 45 miljoen euro om een transfer te overwegen. De Reds kozen er toen voor om andere pistes te bewandelen. Die keuze leverde geen nieuwe centrale verdediger op en dus wapenen ze zich nu opnieuw.

Ze zijn echter niet de enige ploeg die hem wil, want volgens Engelse bronnen zou ook Chelsea ondertussen een bod hebben gedaan ... van zo'n 46 miljoen euro. En ook dat zou niet genoeg zijn voor Club Brugge, want zij mikken nog hoger.

Mag Club Brugge mikken op een transferbedrag van 70 miljoen euro?

Volgens insiders in Engeland zou blauw-zwart tijdens het WK niet willen praten over Joel Ordonez. De hoop leeft dat een goed WK met zijn land voor een nog hogere transfersom zou kunnen gaan zorgen. Daarbij wordt zelfs bijna 70 miljoen euro verwacht.

Ongezien hoge bedragen, maar niet helemaal ondenkbaar. Sowieso lijkt hij het transferrecord in ons land qua uitgaande transfers zeker te kunnen breken. Ordonez speelt de Wereldbeker 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico met Ecuador in de komende weken. Zijn selectie werd ingedeeld in groep E, waar het Ivoorkust, Curaçao en Duitsland treft.

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Joel Ordonez

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