'Liverpool klopt met heel veel miljoenen aan bij Club Brugge'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Liverpool klopt met heel veel miljoenen aan bij Club Brugge'
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Liverpool blaast het spoor rond Joel Ordonez opnieuw nieuw leven in, als mogelijke vervanger van Ibrahima Konaté, die naar Real Madrid is vertrokken. De jonge verdediger van Club Brugge staat hoog aangeschreven in Engeland, maar de Belgen rekenen op een stevig bod.

Liverpool is Joel Ordonez niet vergeten. De verdediger van Club Brugge staat opnieuw in het vizier van de Reds. De Engelse club wil zijn defensie versterken na het transfervrije vertrek van Ibrahima Konaté, dat naar Real Madrid is aangekondigd.

Vorig seizoen informeerde Liverpool al naar de situatie van de speler. Club Brugge vroeg minstens 45 miljoen euro om een transfer te overwegen. De Reds kozen er toen voor om andere pistes te bewandelen. Die keuze leverde geen nieuwe centrale verdediger op.

Liverpool klopt opnieuw aan bij Club Brugge

Vandaag is de context anders. Het vertrek van Konaté verplicht Liverpool een partner voor Virgil van Dijk te vinden. Volgens het Engelse medium Team Talk behoort Ordonez tot de profielen die nauwlettend worden bestudeerd.

Dit seizoen speelde de centrale verdediger 46 wedstrijden over alle competities samen en maakte hij vier doelpunten. Hij ligt onder contract tot juni 2029 en heeft volgens Transfermarkt een geschatte marktwaarde van 33 miljoen euro.

Veel kapers op de kust, zoals onder meer PSG

De Engelse club was en is niet de enige geïnteresseerde. Enkele maanden geleden hield ook Paris Saint-Germain de speler in de gaten. Club Brugge zal deze zomer flink wat sterkhouders verkopen. De Franse club had zo achterin een Ecuadoraans duo kunnen vormen met Pacho, de ex-speler van Antwerp.

Ordonez speelt de Wereldbeker 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico met Ecuador in de komende weken. Zijn selectie werd ingedeeld in groep E, waar het Ivoorkust, Curaçao en Duitsland treft. Een mooie gelegenheid voor de Brugse verdediger om zich te meten met grote landen, voorafgaand aan een mogelijk drukke zomer. Volgend seizoen nog een keertje de etalage van de Champions League of een droomtransfer? Club Brugge houdt alle troeven in handen.

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