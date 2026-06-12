DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge moet op zoek naar een nieuwe doelman, zoveel is duidelijk. Simon Mignolet stopt en Dani Van den Heuvel verlaat Jan Breydel dan weer transfervrij. Die laatste heeft nu een nieuwe ploeg op het oog en zou verrassend in België blijven.