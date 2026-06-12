DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Doelman van Club Brugge naar andere JPL-club
Foto: © photonews

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Club Brugge moet op zoek naar een nieuwe doelman, zoveel is duidelijk. Simon Mignolet stopt en Dani Van den Heuvel verlaat Jan Breydel dan weer transfervrij. Die laatste heeft nu een nieuwe ploeg op het oog en zou verrassend in België blijven.

Aernout Van Lindt

En de deal is meteen ook officieel

OH Leuven heeft de komst van Dani Van den Heuvel meteen na ons bericht ongeveer meteen officieel gemaakt. Sportief Directeur Gyorgy Csepregi is op de webstek van OH Leuven gelukkig met deze eerste transfer van het nieuwe seizoen. “Toen de opportuniteit zich voordeed om Dani naar OH Leuven te halen, hebben we snel geschakeld."

"Vanaf het eerste contact maakte hij een uitstekende indruk, zowel op ons als tijdens zijn gesprek met keeperstrainer Bram Verbist. Dani is een jonge, ambitieuze doelman met een grote groeimarge, maar tegelijk heeft hij zijn kwaliteiten al bewezen bij Club Brugge. We halen een hongerige doelman binnen met een goede mentaliteit, veel potentieel en de ambitie om zich hier verder te ontwikkelen.”

Club Brugge moet op zoek naar een nieuwe doelman, zoveel is duidelijk. Simon Mignolet stopt en Dani Van den Heuvel verlaat Jan Breydel dan weer transfervrij. Die laatste heeft nu een nieuwe ploeg op het oog en zou verrassend in België blijven.

Dani Van den Heuvel speelde heel wat wedstrijden afgelopen seizoen bij Club Brugge en leek daardoor een mogelijke wissel op de toekomst. Zover kwam het echter niet. Uiteindelijk werd zelfs de beslissing genomen om afscheid te nemen van de jonge doelman. 

"Thanks for everything, Dani. Het contract van doelman van den Heuvel loopt eind deze maand af. Veel succes in je verdere carrière, Dani", klonk het in een bericht van Club Brugge. En dus kon de goalie op zoek naar een nieuwe club.

Dani Van den Heuvel van Club Brugge naar OH Leuven?

Die lijkt hij nu te hebben gevonden. Volgens Het Laatste Nieuws is OH Leuven in actie geschoten voor de doelman. En zij lijken ook meteen beet te kunnen hebben, want volgens de krant is de deal ondertussen zo goed als rond.

De 23-jarige doelman kan op die manier een nieuwe doorbraak forceren in zijn carrière en eens écht de nummer één gaan worden bij een ploeg. En dus ook nog steeds in de Jupiler Pro League, want bij Leuven kan hij zijn kansen krijgen.

Krijgt Van den Heuvel zijn kans als eerste doelman bij OH Leuven?

OH Leuven ziet in hem namelijk dé kandidaat-opvolger voor Tobe Leysen, waarvan de verwachting is dat hij deze zomer een stap hogerop zet. Omdat ook tweede doelman Maxence Prévot er vertrekt, moet er naast Van den Heuvel wel sowieso nog een extra doelman bij. 

Rest de vraag wie die tweede doelman zal gaan worden en welke impact dat eventueel ook zal hebben op de pikorde onder de doelmannen. Voor de jonge Nederlander is het in ieder geval een uitgelezen kans om zich te laten zien in de Jupiler Pro League en zo een nieuwe stap te zetten in de eigen ontwikkeling.

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