DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5880

Club Brugge gaat zoals verwacht niet verder met doelman Dani Van Den Heuvel. Op die manier verliezen ze twee van hun drie doelmannen deze zomer. Een opvallende situatie toch wel bij de Bruggelingen, die hebben afscheid genomen.

De voorbije maanden deed Club Brugge het heel erg goed en daar mocht het ook Dani Van Den Heuvel voor danken. Hij zorgde dit seizoen zelfs voor meer clean sheets dan Simon Mignolet, wat toch wel een interessante statistiek is.

Dani van den Heuvel zelf was een gelukkige doelman na de zege tegen de Brusselaars aan het einde van de play-offs. Rest de vraag wat zijn toekomst gaat brengen. Franky Van der Elst stelde die vraag ook bij DAZN in de analyse na de zege tegen Union SG.

Club Brugge kon met Dani Van Den Heuvel bouwen ...

"Het is de vraag wat ze met Dani van den Heuvel gaan doen. Hij is 22 jaar, dat is de ideale leeftijd om nummer één te worden bij een club. Hij heeft eigenlijk nog geen fouten gemaakt in de speelminuten die hij gekregen heeft dit seizoen."

"Of Club Brugge hem als nummer één voor ogen heeft? Dat weet ik niet. Misschien zoeken ze nog naar iemand met wat meer ervaring en wat meer naam. Hij heeft het goed gedaan en dat is het belangrijkste. Wat er nadien gaat gebeuren, dat heeft hij niet zelf in de hand. Maar ze weten nu dat ze op hem kunnen rekenen als het moet."

Maar de doelman vertrekt op Jan Breydel

Ondertussen is de beslissing genomen. De wegen van Dani Van Den Heuvel en Club Brugge gaan scheiden. De goalie had een aflopend contract en dat wordt niet meer verlengd. Daardoor kan de keeper transfervrij een nieuwe ploeg gaan proberen te vinden.

"Thanks for everything, Dani. Het contract van doelman van den Heuvel loopt eind deze maand af. Veel succes in je verdere carrière, Dani", aldus Club Brugge in een bericht dat gedeeld werd via de sociale media. Daarmee is het afscheid nu ook definitief.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Dani van den Heuvel

Meer nieuws

Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

17:40
1
Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

19:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

18:20
De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

18:40
Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

17:00
4
Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

18:20
Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

18:00
Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

17:20
DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

16:30
Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku Analyse

Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku

16:00
WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

15:57
2
Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

14:20
12
'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

15:30
5
Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

12:30
11
Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

15:00
Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

13:00
13
Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

14:40
1
'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

14:00
Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

13:30
Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier Analyse

Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier

11:30
6
Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

12:00
2
Club Brugge lijkt enorm talent dan toch te kunnen houden (want ze spelen het hard)

Club Brugge lijkt enorm talent dan toch te kunnen houden (want ze spelen het hard)

10:00
3
Opvallend: Dévy Rigaux moet bij Feyenoord meteen een héél grote knoop over legende doorhakken

Opvallend: Dévy Rigaux moet bij Feyenoord meteen een héél grote knoop over legende doorhakken

09:00
Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

11:05
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

09:30
1
Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop

Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop

10:31
6
Rudi Garcia reageert op de clash tussen De Bruyne en Napoli: "Ik onthoud het beeld van Kevin uit Luik"

Rudi Garcia reageert op de clash tussen De Bruyne en Napoli: "Ik onthoud het beeld van Kevin uit Luik"

08:30
Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander

Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander

08:00
3
Leegloop Union SG meer dan enkel Burgess? 'Duitse én Italiaanse interesse in verdediger Union SG'

Leegloop Union SG meer dan enkel Burgess? 'Duitse én Italiaanse interesse in verdediger Union SG'

07:00
2
Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

07:20
2
Rik De Mil bijt van zich af en ziet groot verschil met vorig seizoen bij KAA Gent Analyse

Rik De Mil bijt van zich af en ziet groot verschil met vorig seizoen bij KAA Gent

06:00
6
Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

22:00
1
LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

23:00
1
"Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing"

"Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing"

22:30
27
KRC Genk komt met groot nieuws voor de stabiliteit van de club: belangrijke pion blijft tot 2035!

KRC Genk komt met groot nieuws voor de stabiliteit van de club: belangrijke pion blijft tot 2035!

21:30
7
Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Kroatië - België: 0-2 FCB vo altijd FCB vo altijd over Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander Dirk1897 Dirk1897 over Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer Joachim de beuk erin Joachim de beuk erin over Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler plots terughalen' Joske89 Joske89 over Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale .. .. over Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits' TheWiseGuy TheWiseGuy over Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop TheWiseGuy TheWiseGuy over Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved