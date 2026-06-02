DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

Club Brugge gaat zoals verwacht niet verder met doelman Dani Van Den Heuvel. Op die manier verliezen ze twee van hun drie doelmannen deze zomer. Een opvallende situatie toch wel bij de Bruggelingen, die hebben afscheid genomen.

De voorbije maanden deed Club Brugge het heel erg goed en daar mocht het ook Dani Van Den Heuvel voor danken. Hij zorgde dit seizoen zelfs voor meer clean sheets dan Simon Mignolet, wat toch wel een interessante statistiek is.

Dani van den Heuvel zelf was een gelukkige doelman na de zege tegen de Brusselaars aan het einde van de play-offs. Rest de vraag wat zijn toekomst gaat brengen. Franky Van der Elst stelde die vraag ook bij DAZN in de analyse na de zege tegen Union SG.

Club Brugge kon met Dani Van Den Heuvel bouwen ...

"Het is de vraag wat ze met Dani van den Heuvel gaan doen. Hij is 22 jaar, dat is de ideale leeftijd om nummer één te worden bij een club. Hij heeft eigenlijk nog geen fouten gemaakt in de speelminuten die hij gekregen heeft dit seizoen."

"Of Club Brugge hem als nummer één voor ogen heeft? Dat weet ik niet. Misschien zoeken ze nog naar iemand met wat meer ervaring en wat meer naam. Hij heeft het goed gedaan en dat is het belangrijkste. Wat er nadien gaat gebeuren, dat heeft hij niet zelf in de hand. Maar ze weten nu dat ze op hem kunnen rekenen als het moet."

Maar de doelman vertrekt op Jan Breydel

Ondertussen is de beslissing genomen. De wegen van Dani Van Den Heuvel en Club Brugge gaan scheiden. De goalie had een aflopend contract en dat wordt niet meer verlengd. Daardoor kan de keeper transfervrij een nieuwe ploeg gaan proberen te vinden.





"Thanks for everything, Dani. Het contract van doelman van den Heuvel loopt eind deze maand af. Veel succes in je verdere carrière, Dani", aldus Club Brugge in een bericht dat gedeeld werd via de sociale media. Daarmee is het afscheid nu ook definitief.