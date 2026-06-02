Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

Zakaria El Ouahdi trekt met het nodige vertrouwen naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De speler van KRC Genk had ook zomaar nog met de Rode Duivels naar het WK kunnen gaan, maar zij kwamen toch te laat uiteindelijk.

Zakaria El Ouahdi werd dit seizoen steeds belangrijker voor KRC Genk en dat heeft ook opgeleverd. De speler heeft zijn goed seizoen weten te bekronen met een WK-selectie, die de rechtsachter naar eigen zeggen niet verwacht had.

En dus was hij heel blij met zijn selectie. Hij spreekt over een kinderdroom die uitkomt. Op het WK speelt Marokko tegen grootmacht Brazilië en verder ook tegen Schotland en Haïti in de groepsfase. Er is dus wel wat mogelijk om minstens de tweede ronde te halen.

"Papa is niet zo emotioneel, maar ik weet dat hij fier is. Hij laat dat enkel niet zo graag zien. Mama was het tegenovergestelde, zij heeft me bijna doodgeknuffeld", aldus El Ouahdi over wat er gebeurde toen de selectie bekend werd gemaakt.

De speler is nochtans een rasechte ... Antwerpenaar. En ook geboren in Hoboken, dus hij had zomaar voor de Rode Duivels kunnen kiezen. Hij geeft ook toe dat er de voorbije maanden nog pogingen zijn ondernomen om hem in huis te halen.

Er waren contacten tussen El Ouahdi en Rode Duivels

"Er waren contacten. Maar… Ik ben nooit opgeroepen voor de Belgische jeugdploegen, ik kreeg zelfs geen uitnodiging - ik was misschien ook niet het grootste talent. Marokko was gewoon eerst. Natuurlijk volg ik ook mijn hart. Ik heb voor hen meegespeeld in de Olympische Spelen en de Africa Cup U23. De sfeer die er toen was en de accommodaties waarin we trainden, waren top. Dat is echt van: ‘kies voor ons’."



"Dus neen, ik heb geen moment getwijfeld en ik moest zeker geen twee keer nadenken. Ik kijk ‘twee miljoen procent’ uit naar het WK. Heel de wereld kijkt mee, hé. Zoiets mogen meemaken, is fantastisch. In Marokko leeft dat heel hard. Élke Marokkaan zal naar onze wedstrijden kijken", aldus El Ouahdi eerlijk in Het Laatste Nieuws.