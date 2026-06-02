Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

Aernout Van Lindt
Zakaria El Ouahdi trekt met het nodige vertrouwen naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De speler van KRC Genk had ook zomaar nog met de Rode Duivels naar het WK kunnen gaan, maar zij kwamen toch te laat uiteindelijk.

Zakaria El Ouahdi werd dit seizoen steeds belangrijker voor KRC Genk en dat heeft ook opgeleverd. De speler heeft zijn goed seizoen weten te bekronen met een WK-selectie, die de rechtsachter naar eigen zeggen niet verwacht had.

En dus was hij heel blij met zijn selectie. Hij spreekt over een kinderdroom die uitkomt. Op het WK speelt Marokko tegen grootmacht Brazilië en verder ook tegen Schotland en Haïti in de groepsfase. Er is dus wel wat mogelijk om minstens de tweede ronde te halen.

Zakaria El Ouahdi van Genk mag naar het WK met Marokko

"Papa is niet zo emotioneel, maar ik weet dat hij fier is. Hij laat dat enkel niet zo graag zien. Mama was het tegenovergestelde, zij heeft me bijna doodgeknuffeld", aldus El Ouahdi over wat er gebeurde toen de selectie bekend werd gemaakt.

De speler is nochtans een rasechte ... Antwerpenaar. En ook geboren in Hoboken, dus hij had zomaar voor de Rode Duivels kunnen kiezen. Hij geeft ook toe dat er de voorbije maanden nog pogingen zijn ondernomen om hem in huis te halen. 

Er waren contacten tussen El Ouahdi en Rode Duivels

"Er waren contacten. Maar… Ik ben nooit opgeroepen voor de Belgische jeugdploegen, ik kreeg zelfs geen uitnodiging - ik was misschien ook niet het grootste talent. Marokko was gewoon eerst. Natuurlijk volg ik ook mijn hart. Ik heb voor hen meegespeeld in de Olympische Spelen en de Africa Cup U23. De sfeer die er toen was en de accommodaties waarin we trainden, waren top. Dat is echt van: ‘kies voor ons’."

"Dus neen, ik heb geen moment getwijfeld en ik moest zeker geen twee keer nadenken. Ik kijk ‘twee miljoen procent’ uit naar het WK. Heel de wereld kijkt mee, hé. Zoiets mogen meemaken, is fantastisch. In Marokko leeft dat heel hard. Élke Marokkaan zal naar onze wedstrijden kijken", aldus El Ouahdi eerlijk in Het Laatste Nieuws.

Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku

WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Tedesco

Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier

Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

Rudi Garcia reageert op de clash tussen De Bruyne en Napoli: "Ik onthoud het beeld van Kevin uit Luik"

Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop

Club Brugge lijkt enorm talent dan toch te kunnen houden (want ze spelen het hard)

Opvallend: Dévy Rigaux moet bij Feyenoord meteen een héél grote knoop over legende doorhakken

KRC Genk komt met groot nieuws voor de stabiliteit van de club: belangrijke pion blijft tot 2035!

Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander

"Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing"

Rik De Mil bijt van zich af en ziet groot verschil met vorig seizoen bij KAA Gent

LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

Leegloop Union SG meer dan enkel Burgess? 'Duitse én Italiaanse interesse in verdediger Union SG'

Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

Jonge Rode Duivels schrijven geschiedenis op EK en kennen nu ook tegenstander

Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

