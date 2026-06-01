Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Aernout Van Lindt
Dinsdag neemt België het op tegen Kroatië en begint zo aan de voorbereiding op het WK 2026. Het doel is duidelijk: vertrouwen tanken zonder risico's te nemen. Want de geschiedenis mag zich natuurlijk liefst niet herhalen.

Waarvoor dienen de oefenwedstrijden voor het WK? Om automatismen te herhalen die op dit moment sowieso al goed moeten zitten, want anders is het moeilijk om in twee keer 90 minuten nog veel recht te trekken. En ook om ritme te geven aan enkele spelers die dat wat missen: dat geldt voor Romelu Lukaku, die hoopt op zoveel mogelijk speelminuten tegen Kroatië. Hij heeft nog een eitje te pellen met de Dalmatische natie na de pijnlijke herinnering aan 2022.

Vertrouwen tanken... maar niet overdrijven

In de praktijk dienen die vriendschappelijke matchen vooral om vertrouwen op te bouwen en met een positieve mindset aan het toernooi te beginnen. Al kan dat ook een wat kunstmatig gevoel creëren: in 2024 rekenden de Rode Duivels vrij makkelijk af met Montenegro zonder te sprankelen, in een eerder gelaten sfeer, om vervolgens een totaal overbodige partij tegen Luxemburg te spelen waarin Axel Witsel geblesseerd uitviel.

In 2022 was de (2-1)-nederlaag in een oefenmatch tegen Egypte in Koeweit daarentegen wél veelzeggend: die ploeg was ziek, en dat werd in de weken erna bevestigd. Natuurlijk was dat Egypte (iets) sterker dan de versie die de Duivels in Seattle wacht, maar het bleef een tegenstander die je moest kunnen pakken.

Het blijft dus een delicate oefening: je wil een tegenstander van degelijk niveau om, al is het maar minimaal, lessen te trekken uit de laatste afstellingen voor het echte werk... maar tegelijk wil je niet tegen té sterk - of té gretig - voetballen, om te vermijden dat de intensiteit meteen een blessure oplevert.

Kroatië, een bijna romantische tegenstander

En dat alles terwijl je probeert profielen te vinden die lijken op wat de Duivels straks in hun groep zullen tegenkomen, al klinkt dat criterium in het tijdperk van de totale globalisering van het voetbal wat achterhaald. Het is bijna cliché om te denken dat Tunesië, dat zaterdag naar het Koning Boudewijnstadion afzakt, "vergelijkbaar" zou zijn met Egypte: de overgrote meerderheid van de Egyptische spelers speelt in eigen land (17), terwijl er bij Tunesië slechts 5 in de selectie zitten die niet in de eigen competitie uitkomen - waaronder de 3 doelmannen. De rest speelt vooral in Europa.

Maar terug naar de match van morgen: Kroatië is op z'n minst een tegenstander van grote kwaliteit. Vicewereldkampioen in 2018, derde in 2022: de mannen van Zlatko Dalic hebben, met een nog kleinere vijver om uit te vissen, prestaties neergezet die beter waren dan die van de Rode Duivels. En hun gouden generatie, met Luka Modric uiteraard als uithangbord, staat ook op het punt afscheid te nemen.

Het wordt een bijna romantische wedstrijd, zeker door de symbolische lading die Kroatië heeft voor Lukaku: hij maakte in 2014 de dubbele treffer die België twaalf jaar later weer naar een WK bracht, maar werd in 2022 de tragische antiheld. De Kroaten kloppen zou een sterk signaal zijn en enkele demonen verjagen. Alleen maar lof dus voor de Belgische bond.

Misschien zit er ook een vleugje bijgeloof in om, naast Kroatië, ook Tunesië te treffen: dat was in 2014 immers ook de laatste oefentegenstander van de Duivels voor de vlucht naar Brazilië. Alsof de Adelaars van Carthago er bij het vertrek - en bij het vermoedelijke eindpunt - van de gouden generatie bij móéten zijn. In 2014 won België met 1-0 van Tunesië en ging het daarna naar een verdienstelijke kwartfinale; voor dat scenario in 2026 zou iedereen meteen tekenen.

Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

Jonge Rode Duivels schrijven geschiedenis op EK en kennen nu ook tegenstander

Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken

DIW gaat helemaal los over 'elke voetbalpodcast ooit' en het gebrek aan beelden

FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

OFFICIEEL: Beslissing over Pocognoli is gevallen

Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië

Met het vertrek van Burgess zet Union een symbolische stap: de transformatie is compleet

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/06: Januzaj

Knaltransfer op komst? Arne Engels stuurt duidelijk signaal en kan op interesse van AC Milan rekenen

Grote verandering voor Adnan Januzaj, die deze zomer nieuwe uitdaging moet vinden

Alle 29 JPL-spelers op het WK: Club Brugge en Genk leveren stevige delegatie

Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent

Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam

Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent

Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

LIVE WK-nieuws: FIFA pakt tactische keepersblessures aan, Brazilië tankt vertrouwen

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep

