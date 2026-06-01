Johan Walckiers
De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

De Belgische competitie zit erop en ook de strijd om de Europese tickets is definitief beslecht. Tijd dus om vooruit te kijken naar wat volgt. Welke clubs zijn rechtstreeks geplaatst? Wie moet nog voorrondes overleven?  En vooral: welke tegenstanders kunnen ze treffen?

Champions League: Club rechtstreeks, Union nog aan de bak

Club Brugge mag zich opnieuw opmaken voor het grootste Europese podium. Als landskampioen is blauw-zwart rechtstreeks geplaatst voor de League Phase van de Champions League.

Voor Club wordt het al de derde opeenvolgende deelname aan het kampioenenbal. De Bruggelingen lijken daarbij opnieuw in pot 2 terecht te komen, wat betekent dat ze in de competitiefase telkens twee tegenstanders uit vier verschillende potten voorgeschoteld krijgen.

Bij Union ligt het verhaal anders.

De Brusselaars zijn nog niet zeker van Champions League-voetbal en moeten eerst de derde voorronde overleven. Omdat Union geen reekshoofd is, dreigt meteen een stevige loting.

Mogelijke tegenstanders:

* Olympiakos
* Fenerbahçe
* Lyon
* Bodø/Glimt

Sommige van die clubs moeten zelf nog voorrondes afwerken, waardoor het deelnemersveld nog kan wijzigen.

Het goede nieuws voor Union? Zelfs bij uitschakeling blijft Europees voetbal gegarandeerd. In dat scenario stroomt de ploeg van David Hubert automatisch door naar de Europa League.

Europa League: STVV dicht bij groepsfase, Anderlecht moet vroeger starten

STVV verzekerde zich van een sterk Europees uitgangspunt dankzij de derde plaats in de competitie. De Limburgers zijn zeker van Europees voetbal tot na Nieuwjaar, maar moeten wel nog één cruciale hindernis nemen.

De Kanaries starten in de play-offronde van de Europa League. Een rechtstreekse kwalificatie zat er even in na de Europese triomf van Aston Villa, maar doordat de Engelsen ook via hun competitie geplaatst zijn, verdween dat scenario opnieuw. STVV is bovendien geen reekshoofd, waardoor enkele stevige affiches dreigen.

Mogelijke tegenstanders voor STVV:

* Benfica
* Rangers
* Red Bull Salzburg
* Viktoria Plzen
* Midtjylland
* PAOK
* Ferencvaros
* Shamrock Rovers
* KuPS
* Hapoel Beer-Sheva
* Drita
* Lincoln Red Imps

Anderlecht begint zijn Europese campagne nog vroeger.

Paars-wit stroomt al in tijdens de tweede voorronde van de Europa League en wacht dus een langere route richting League Phase.

Mogelijke tegenstanders voor Anderlecht:

* Besiktas
* FC Twente
* Dynamo Kiev
* Sheriff Tiraspol
* Hajduk Split
* Tromsø
* Sankt Gallen
* Hammarby
* CSKA Sofia

Voor Anderlecht is een gunstige loting bijzonder belangrijk om de Europese droom levend te houden.

Conference League: Gent krijgt brede waaier aan opponenten

AA Gent sleepte via de barragematch tegen KRC Genk alsnog een Europees ticket uit de brand en mag zich opmaken voor de Conference League.

De Buffalo’s starten in de tweede voorronde en genieten daar wel van een beschermde status als reekshoofd. Daardoor lijken de zwaarste tegenstanders voorlopig vermeden te worden.

Mogelijke opponenten voor Gent:

* Paksi FC
* NK Koper
* LNZ Cherkasy
* La Fiorita
* en verschillende kleinere clubs uit Oost- en Zuid-Europa

De namen spreken minder tot de verbeelding dan in de Champions of Europa League, maar net dat maakt deze voorrondes vaak verraderlijk.

Bovendien geldt hetzelfde vangnet voor Belgische clubs in Europa: ook STVV en Anderlecht kunnen bij uitschakeling nog doorschuiven richting Conference League.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

