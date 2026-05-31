Jackpot voor PSG: meer dan 3x zoveel als Club Brugge

Paris Saint-Germain heeft zijn tweede Champions League-zege op rij beet en daar hoort niet alleen sportieve glorie bij. De Parijse grootmacht mag zich na de eindzege tegen Arsenal ook verheugen op een gigantische financiële bonus.

Dat PSG al tot de rijkste clubs ter wereld behoort, is geen geheim. Toch zorgt een succesvolle campagne in het miljardenbal nog altijd voor een enorme extra inkomstenstroom.

PSG al zeker van 63 miljoen voor de start

De teller begon voor de Franse kampioen al bijzonder vroeg te lopen. Nog voor de eerste wedstrijd gespeeld was, had PSG al bijna 63 miljoen euro op zak. De UEFA kende de club 18,62 miljoen euro startpremie toe voor deelname aan de Champions League. Daarbovenop kwam nog eens ongeveer 44 miljoen euro via de zogenaamde ‘Value Pillar’, het systeem waarbij televisiegelden en de UEFA-ranking van de voorbije seizoenen worden meegerekend.

Maar het grote geld zat uiteraard in de prestaties op het veld. PSG werkte een sterke League Phase af met vier overwinningen en twee gelijke spelen. Die resultaten, gecombineerd met een elfde plaats in de eindrangschikking, brachten nog eens bijna 20 miljoen euro in het laatje.

Vanaf de knock-outfase liep het bedrag vervolgens razendsnel op. De Parijzenaars rekenden eerst af met AS Monaco, goed voor een premie van ongeveer 11 miljoen euro voor kwalificatie voor de achtste finales. Daarna volgde winst tegen Chelsea, wat opnieuw ruim 12 miljoen euro opleverde.

Ook onderweg naar de finale bleef PSG stevig cashen. Overwinningen tegen Liverpool en Bayern München brachten samen nog eens 33,5 miljoen euro op. Elke volgende ronde betekende een nieuwe financiële injectie voor de Franse topclub.



11 miljoen voor finale en winst

De absolute jackpot volgde uiteindelijk in de finale. Na de strafschoppenreeks tegen Arsenal mocht PSG nog eens 6,5 miljoen euro extra bijschrijven als winnaar van de Champions League. Daar bleef het niet bij, want dankzij de eindzege plaatste de club zich ook voor de Europese Supercup van komende zomer, goed voor nog eens 4,5 miljoen euro extra.

Alles samen komt PSG zo uit op een indrukwekkende opbrengst van 149,92 miljoen euro uit één Champions League-campagne. Ook Arsenal hoeft overigens niet te klagen. Ondanks de verloren finale zouden The Gunners ongeveer 143 miljoen euro hebben verdiend aan hun Europese parcours.

Ter vergelijking: Club Brugge verdiende 50 miljoen euro aan zijn campagne dit seizoen.