Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Mathisse Dassen (22) en Sporting Hasselt mochten dit seizoen de titel vieren. De verdediger heeft nu nog een bijkomende reden om te juichen.

Sporting Hasselt verzekerde zich op de laatste speeldag van de titel in eerste afdeling. De Limburgers klopten op de slotspeeldag Dessel Sport met 1-0 en bleven FC Knokke zo nog net voor in de stand.

Mathisse Dassen is een sterkhouder

Ook Mathisse Dassen was in de titelmatch opnieuw van de partij. De jonge rechtsachter was dit seizoen een van de sterkhouders van Sporting Hasselt en had een aanzienlijk aandeel in de titel. Hij stond verdedigend zijn mannetje en deelde ook vijf assists uit.

Dat levert hem erkenning op bij de fans van Sporting Hasselt, die Dassen uitriepen tot Publiekslieveling van het Seizoen. Dat maakt de Limburgse club bekend op X. Hij wint daarmee de Play Sports Ballon Spor.

Contractverlenging

Dassen zal nu mee stijgen met Sporting Hasselt naar de Challenger Pro League. De club kreeg onlangs groen licht en behaalde zijn licentie voor het profvoetbal. Daardoor lijkt de grootste zorg van de baan voor Dassen en co.

De vleugelverdediger zal nog even te bewonderen zijn in het Stedelijk Sportstadion Hasselt. Zo verlengde hij in februari van dit jaar zijn contract tot midden 2028.

"Blij dat ik hier kan blijven", vertelde hij toen op het Facebook-account van Sporting Hasselt. "De club blijft groeien en professionaliseren, waardoor dit voor mij de ideale club is om mij verder te blijven ontwikkelen.

PSG verlengt zijn Champions League-titel! Franse kampioen verslaat Engelse kampioen na strafschoppen

21:05
Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

20:40
Tom Proost heeft een geruststellende boodschap voor de fans van Lyra-Lierse

20:20
Jo Christiaens verklapt de ambitie van Sporting Hasselt in de Challenger Pro League

16:45
🎥 In Parijs houden ze hun hart vast: ordediensten werden al aangevallen

19:55
'Operatie Propere Handen' krijgt staartje voor spilfiguur: zelfs ex-vrouw kan miljoenen moeten ophoesten

19:30
🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, Ancelotti hakt knoop door

19:00
Liverpool heeft al andere trainer in het vizier, andere topclub maakt Arne Slot topkandidaat

18:30
"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

18:00
Opvallend eerlijke Kevin De Bruyne rekent af met ex-trainer Antonio Conte

17:30
5 miljoen euro marktwaarde: 'Genk wil speler die al op radar Gent en Anderlecht stond in huis halen'

17:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/05: Slot

16:00
Einde van de zaak? 'Nieuws over Ivan Leko en Operatie Propere Handen komt naar buiten'

16:30
45 goals dit seizoen: Charleroi snoept toptalent weg voor neus Anderlecht

16:00
Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

15:30
Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

15:00
"Bij de Rode Duivels voel ik me soms ondergewaardeerd of onbegrepen"

14:30
'Arne Slot ontslagen bij Liverpool, opvolger staat al klaar'

14:10
Deze topschutter uit derde afdeling A zit vreemd genoeg officieel nog zonder club

13:50
Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

13:30
Thibaut Courtois formeel: "We kunnen het WK winnen"

13:00
Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

12:30
Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

12:00
Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

11:30
Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

11:00
WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

10:45
Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

10:45
Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

10:30
Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

10:00
Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

09:30
'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

09:00
Rode Duivels op hun nummer gezet

08:40
Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: "Werk nooit nog met hem samen"

08:05
KAA Gent mikt hoog de komende jaren: "Waar we binnen vijf jaar gaan staan?"

07:30
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: "Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse"

06:45
Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels

23:00

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

