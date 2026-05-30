Ballon Spor: dit is de Publiekslieveling van het Seizoen van Sporting Hasselt

Mathisse Dassen (22) en Sporting Hasselt mochten dit seizoen de titel vieren. De verdediger heeft nu nog een bijkomende reden om te juichen.

Sporting Hasselt verzekerde zich op de laatste speeldag van de titel in eerste afdeling. De Limburgers klopten op de slotspeeldag Dessel Sport met 1-0 en bleven FC Knokke zo nog net voor in de stand.

Mathisse Dassen is een sterkhouder

Ook Mathisse Dassen was in de titelmatch opnieuw van de partij. De jonge rechtsachter was dit seizoen een van de sterkhouders van Sporting Hasselt en had een aanzienlijk aandeel in de titel. Hij stond verdedigend zijn mannetje en deelde ook vijf assists uit.

Dat levert hem erkenning op bij de fans van Sporting Hasselt, die Dassen uitriepen tot Publiekslieveling van het Seizoen. Dat maakt de Limburgse club bekend op X. Hij wint daarmee de Play Sports Ballon Spor.

Contractverlenging

Dassen zal nu mee stijgen met Sporting Hasselt naar de Challenger Pro League. De club kreeg onlangs groen licht en behaalde zijn licentie voor het profvoetbal. Daardoor lijkt de grootste zorg van de baan voor Dassen en co.

De vleugelverdediger zal nog even te bewonderen zijn in het Stedelijk Sportstadion Hasselt. Zo verlengde hij in februari van dit jaar zijn contract tot midden 2028.





"Blij dat ik hier kan blijven", vertelde hij toen op het Facebook-account van Sporting Hasselt. "De club blijft groeien en professionaliseren, waardoor dit voor mij de ideale club is om mij verder te blijven ontwikkelen.