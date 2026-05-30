"Gent speelt als patatjes": Boskamp zeer kritisch voor Gent én Genk, De Mil weert zich

Zondag staat de wedstrijd tussen KAA Gent en KRC Genk op het programma. Dat is de strijd om het laatste Europese ticket, goed voor de voorrondes van de Conference League vanaf eind juli. Ook Johan Boskamp heeft zich uitgelaten over de zaak.

KAA Gent werd vijfde in de Champions' Play-offs, zonder een wedstrijd te winnen. KRC Genk won dan weer de Europe Play-offs, maar zonder ook al te veel indruk te maken. Voor beide ploegen staat er op zondagavond in de Planet Group Arena veel op het spel.

In een match van 90 minuten - of 120 minuten en eventueel met strafschoppen - wordt uitgemaakt wie volgend seizoen heel vroeg aan de bak mag in de voorrondes van de Conference League. Beide teams zijn normaliter reekshoofd tot in de League Phase.

Hoe belangrijk is het Europees ticket voor Genk en Gent?

Drie voorrondes overwinnen dus om die League Phase te halen. Maar eerst het Europees ticket in huis halen. Niet meer dan een troostprijs, maar wel van cruciaal belang met oog op de toekomst. Rest de vraag: wie zal het gaan halen?

“Ook al wint KRC Genk het laatste Europees ticket, dan kan je nog niet spreken van een geslaagd seizoen. Maar het kan de boel wel wat opkalefateren. Dat laatste Europese ticket zou een zoetmakertje zijn voor de fans."

KAA Gent speelt als een zakje patatjes volgens Johan Boskamp

"De enige kans om een plat seizoen toch nog een beetje recht te trekken. Al belooft het niet makkelijk te worden zonder al hun WK-gangers. Gelukkig voor hen voetbalt AA Gent al weken als een zak patatjes", aldus Johan Boskamp in Het Belang van Limburg over de pittige strijd die op komst is.





Rik De Mil was op zijn persconferentie duidelijk: "De nederlaag tegen Club Brugge blijft pijn doen, maar Anderlecht, Union SG en KV Mechelen hebben er ook zwaar verloren. Er is een verschil, maar we zetten nu de focus op het duel met Genk."