Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

KAA Gent en KRC Genk spelen zondag om het laatste Europese ticket, maar de timing van de barragematch zorgt voor discussie. Door de WK-deadline missen beide ploegen belangrijke spelers.

Het blijft heel opvallend. Zondag staat het barrageduel tussen KRC Genk en KAA Gent op de planning. Met een Europees ticket is de inzet enorm groot. Zowel op sportief als financieel vlak is het voor beide ploegen belangrijk om Europees te spelen. Het spreekt voor zich hoe groot het belang is van deze wedstrijd.

Daarom is de timing van de partij des te opvallender. Omdat de wedstrijd op zondag 31 mei doorgaat, kunnen WK-gangers niet meer meespelen. 25 mei was de deadline om spelers af te geven voor het WK in Noord-Amerika. KAA Gent mist daardoor Jean-Kevin Duverne (Haïti). Bij KRC Genk is de schade groter: Zakaria El Ouahdi (Marokko), Junya Ito (Japan), Yaimar Medina (Ecuador) en Joris Kayembe (DR Congo) moeten de wedstrijd aan zich laten voorbijgaan.

Timing van barrageduel zorgt voor vraagtekens

Ook Rik De Mil begrijpt niet helemaal waarom de wedstrijd zo laat op de kalender staat. De Gentse trainer vindt het vooral jammer dat zo’n belangrijk duel niet met de sterkst mogelijke selecties gespeeld kan worden.

"Ik herinner mij dat wij vorig jaar met Charleroi de finale op een donderdag speelden. Ik weet dus niet goed waarom deze wedstrijd nu op zondag ligt. Genk mist inderdaad een aantal spelers, maar aan de andere kant hebben zij ook een heel ruime kern. Ik verwacht dus dat er voldoende kwaliteit is om dat op te vangen", vertelde hij op zijn persconferentie vrijdag.

"De reden waarom deze wedstrijd naar zondag is geschoven en niet op donderdag gespeeld wordt, is voor mij onduidelijk. Het is sowieso jammer dat we zo’n belangrijk duel krijgen waarin een aantal smaakmakers, of potentiële smaakmakers, om die reden afwezig zijn."



Lees ook... KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk›

Voor De Mil wordt de strijd op die manier minder eerlijk. "Ik denk dat elk team keihard vecht voor dat Europees ticket. Elke ploeg heeft ups en downs gekend in het seizoen. Je werkt daarvoor, je gaat door moeilijke momenten en uiteindelijk kom je in die finale terecht.”

“Dan vind ik het ook gewoon het eerlijkst dat beide teams op volle sterkte kunnen spelen. Nu missen beide ploegen spelers en dat is jammer. Zeker in een jaar met een WK had het beter geweest om een wedstrijd te krijgen waarin iedereen die kan aantreden ook op het veld staat", besluit De Mil.

Hayen wil geen energie verspillen aan afwezigen

Nicky Hayen wil er vooral zo weinig mogelijk aandacht aan schenken. "Of me dat frustreert? Nee, omdat we er niets aan kunnen veranderen", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg. "De beleidsmakers hebben de datum voor deze match geprikt, wij mogen volgens de reglementen geen beroep doen op die spelers. Het heeft geen enkele zin om daar energie in te stoppen. Wij hebben keihard gewerkt aan een plannetje om alsnog ons doel te bereiken en zondag dat Europees ticket te pakken. Donderdag en vrijdag werd al tactisch getraind, zaterdag gebeurt dat opnieuw."