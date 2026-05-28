Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

Het team dat de financiën van Club Brugge beheert, heeft de komende maanden wel wat werk om de berg geld te beheren die zal binnenkomen. Het komt zowat van alle kanten. Maar tegelijk zal het sportieve luik van blauw-zwart voor een heel cruciale zomer komen te staan.

Het wordt een echte vuurdoop voor Guilian Preud'homme, de nieuwe Recruitment Director. Uiteraard zal hij worden bijgestaan door CEO Bob Madou, maar dan nog komt er een berg werk op de 33-jarige sleutelpion af.

Zoveel kwaliteit dat vertrekt

Sinds vandaag weten we dat Inter dan toch de terugkoopclausule van Aleksander Stankovic activeert, waardoor Club 23 miljoen euro zal mogen bijschrijven. Maar eigenlijk wilden ze hem bij Club veel liever nog houden, ondanks die miljoenen. Stankovic zal immers nog een pak meer waard worden. Nog belangrijker: hij had zich in een jaar tijd al ontwikkeld tot het hart van de ploeg.

Het is een klein beetje overdreven, maar die 23 miljoen zijn eigenlijk peanuts geworden voor Club. Straks verlaten Joel Ordonez, Raphael Onyedika en Christos Tzolis voor heel wat meer miljoenen de club. En daar ligt meteen de uitdaging van Preud'homme en zijn team.

Want met veel geld op de bankrekening alleen vervang je niet zoveel kwaliteit. Daar moet je een oog voor hebben. Dévy Rigaux vergiste zich bijvoorbeeld ook in Ludovit Reis en Felix Lemaréchal. Als vervangers voor die sterkhouders zullen het spelers moeten zijn die er 'boenk' op zijn.

Gelukkig zijn er nog Mechele en Vanaken

Met Brandon Mechele en Hans Vanaken blijft er natuurlijk altijd nog een stuk as over waar je verder kan op bouwen. Maar Club heeft dus twee middenvelders nodig ter vervanging van Stankovic en Onyedika. Al lijkt Hugo Vetlesen intussen wel in aanmerking te komen voor een plaatsje op het middenveld. Ivan Leko gaf hem de voorbije matchen het vertrouwen boven Onyedika.





Moeilijker wordt het als je de 22 goals en 29 assists van Christos Tzolis moet gaan vervangen. Die profielen liggen niet voor het oprapen. Club wil weer mikken op een bijzonder talent dat te vroeg naar een topcompetitie is vertrokken en zich wil herlanceren. Bij Tzolis heeft dat wonderwel uitgepakt.

Een goeie jonge verdediger vinden, wordt dan weer een pak makkelijker. Naast Brandon Mechele kan je zetten wie je wil en hij maakt hem beter door zijn ervaring door te geven. Daar kunnen ze dus weer mikken op een jong toptalent dat nog moet rijpen voor de absolute top.

Ook een topkeeper nodig

Ze beseffen ergens ook wel dat het bijeen brengen van zo'n straffe kern als dit seizoen niet makkelijk zal zijn. Al is hun scoutingteam er al maanden mee bezig om de juiste profielen te selecteren. Dat is nog geen garantie dat die ook effectief gaan komen.

Daar ligt de uitdaging voor Preud'homme: spelers overtuigen om het project van Club te kiezen. Met voorbeelden als Jashari, Stankovic, Tzolis, Kossounou en Thiago wordt die taak wel een pak makkelijker. Club is de springplank die kan gebruikt worden rechtstreeks naar de top.

De Champions League-campagnes zetten spelers in de vitrine en drijven hun marktprijs op. Maar toch... het wordt nog een heel karwei om vier van zulke spelers te vervangen. En laat ons niet vergeten dat er ook nog een topdoelman moet gevonden worden. En als dan ook Tresoldi nog bezwijkt... Tja, veel geld, veel verlies ook.