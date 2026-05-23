Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

RSC Anderlecht is sinds deze midweek zeker van de vierde plaats in de Champions' Play-offs. Dat levert een Europees ticket op, maar het is en blijft natuurlijk een feit dat de kloof met Club Brugge en Union SG enorm groot blijft.

RSC Anderlecht won in eigen huis van STVV en kwam daardoor twee punten dichter bij Union SG en Club Brugge, die punten lieten liggen op bezoek bij respectievelijk KAA Gent en KV Mechelen. De kloof blijft echter zeventien punten op Union en liefst 21 op kampioen Club Brugge.

Er is dus nog veel werk aan de winkel voor paars-wit en dat beseffen ze ook terdege bij de club. En ook gewezen coryfee Olivier Deschacht heeft zijn mening. "Anderlecht moet terug naar winnen, absoluut", is hij duidelijk in Ongefilterd.

Olivier Deschacht heeft duidelijke mening over waar Anderlecht naartoe moet gaan

"Of als we niet wonnen, dan waren we er wel bij. Anderlecht moet weg van alles waarvoor we Anderlecht gekend hebben. Champagnevoetbal, DNA dit, DNA dat, ... Gewoon terug resultaatvoetbal. Winnen. De concurrentie met Club Brugge aangaan."

"Kijk naar wat Real Madrid doet. Ze gaan gewoon Mourinho terughalen. Dat is niet om honderd goals te maken of om champagnevoetbal te brengen, maar gewoon om de concurrentie met Barcelona opnieuw aan te gaan."

RSC Anderlecht moet terug naar een type Weiler (en zich spiegelen aan Real Madrid?)

"Zoiets zou Anderlecht ook terug moeten doen, teruggaan naar een naam die zoiets kan brengen. Een type René Weiler bijvoorbeeld, die heel veel kritiek kreeg en inderdaad geen champagnevoetbal bracht, maar wel prijzen pakte."





"Dat is wat er nu opnieuw moet gebeuren. Prijzen pakken, matchen winnen. Een blok zetten, niet te aanvallend. Niet te veel risico nemen. Een type Stijn Stijnen zou ook kunnen. Geef de tegenstander maar de bal en laat ze fouten maken ... Op een bepaald moment was het heel negatief of defensief onder Weiler, maar hij wilde dat we in blok bleven staan", besloot Deschacht over wat hij graag zou zien gebeuren bij paars-wit.